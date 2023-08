MUSIKEXPRESS präsentiert: Mine auf Tour im April und Mai 2024

Die Musikerin geht 2024 auf „Baum“-Tour und wir präsentieren ihre Shows in Berlin und Österreich.

Wenn es um das kluge Vermischen von Musikgenres geht, die sich in einem zugänglichen Pop-Gewand hüllen, dann ist die Sängerin Mine die beste Adresse. Die Wahlberlinerin vereint in ihrem Sound Jazz mit HipHop, Folk und Electro und hat damit auch schon viele Fans sowie Kritiker:innen für sich gewinnen können. Ihr viertes Album HINÜBER erreichte auf Anhieb Platz 13 der deutschen Alben-Charts und erhielt von ME-Redakteur Thomas Winkler fünf von sechs Sternen.

Trotz ihrer künstlerischen Verspieltheit, meint es die gebürtige Stuttgarterin in ihren Texten ernst. Dort gibt es gesellschaftskritische Töne zu hören, aber auch introspektive Auseinandersetzungen rund um die Seele. Außerdem handelt Mine Themen wie etwa persönliche Freiheiten und soziale Ungleichheit in ihren Songs ab. „Die große Kunst von Mines Pop ist es, nicht nur im Hohelied aufs Speiseeis das Schwere wie das Leichte ganz selbstverständlich klingen zu lassen“, fasste Thomas Winkler in seiner Rezension sehr passend das lyrische Können Mines zusammen.

Nun also geht Mine ab April 2024 wieder auf Tournee. Für ihre „Baum“-Tour wird sie in ganz Deutschland und einmal Österreich unterwegs sein. Karten sind via Eventim verfügbar und kosten 41,70 Euro bzw. 42,10 Euro für die Show in Essen und 43,45 Euro in Wien.

Mine auf „Baum“-Tour – MUSIKEXPRESS präsentiert:

18.04. Hamburg, Grosse Freiheit 36

19.04. Essen, Zeche Carl

20.04. Köln, Carlswerk Viktoria

21.04. Leipzig, Täubchenthal

23.04. A-Wien, Arena

24.04. München, Muffathalle

25.04. Erlangen, E-Werk

26.04. Dresden, Stromwerk

28.04. Kiel, Pumpe

29.04. Bremen, Schlachthof

30.04. Berlin, Columbiahalle

02.05. Frankfurt, Zoom

03.05. Aarau, Kiff

04.05. Mannheim, Alte Feuerwache

05.05. Münster, Skaters Palace

07.05. Hannover, Pavillon

09.05. Stuttgart, Im Wizemann (Halle)