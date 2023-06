Jared Leto: Bizarre Kletterpartie in Berlin

Am Dienstag (6. Juni) kletterte der Schauspieler die Fassade des Hotel de Rome in Berlin-Mitte hinauf.

Am Dienstag (6. Juni) machte ein Video die Runde im Internet, auf dem Jared Leto zu sehen ist, wie er die Fassade des Berliner Hotel de Rome hinaufklettert – ungesichert. Warum genau der 51-Jährige dies tat, ist unbekannt. Möglicherweise wollte der Sänger und Schauspieler auch in der deutschen Hauptstadt seinem Hobby nachgehen. Schließlich ist Letos Begeisterung für das sogenannte „Freeclimbing“ hinlänglich bekannt. Seit Oktober 2021 veröffentlicht er auf YouTube sogar die Video-Reihe „Great Wide Open“, in der er sich mit bekannten Gesichtern der Sportart trifft und Berge bereist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob sein Kletter-Abenteuer in Berlin für einen ähnlichen Adrenalin-Kick gesorgt, wie das Erklimmen eines Berges mit mehreren tausend Metern Höhe ist fraglich. Denn der „Thirty Seconds to Mars“-Sänger kraxelte lediglich rund drei Meter der Fassade hinauf, bevor er den Rückweg einschlug. Eine heldenhafte Pose auf einer Fläche der Außenwand lies er sich dennoch nicht nehmen.

Was Jared Leto nach Berlin verschlägt, ist unbekannt. Berichten zufolge arbeitet er dort mit TikTok-Star Younes Zarou zusammen. Er wurde dort auch zum ersten Mal gemeinsam mit dem Model Thet Linn, 27, gesehen. Die Beiden seien seit Neuestem ein Liebespaar, so die Schlagzeilen der Boulevard-Presse.

Eine neue Platte seiner Alternative-Rock-Band Thirty Seconds to Mars ist für September angekündigt. Am 8. Mai erschien bereits die erste Single „Stuck“.