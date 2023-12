Jennifer Aniston über Matthew Perrys Tod: „Er hatte keine Schmerzen“

„Er war glücklich“, teilt sie mit und offenbart, dass sie noch am Morgen seines Todes SMS mit ihm schrieb.

Am 28. Oktober verbreitete sich die Nachricht vom unerwarteten Tod Matthew Perrys. Der Schauspieler wurde mit 54 Jahren leblos im Pool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Seine langjährige Freundin und Kollegin Jennifer Aniston hat sich nun erstmals ausführlicher öffentlich zu seinem Ableben geäußert.

„Er war glücklich“

Matthew Perry erlangte vor allem durch seine Rolle als Chandler Bing in der Sitcom „Friends“ über viele Jahre immer mehr Bekanntheit und war insgesamt zehn Jahre lang ein essentieller Bestandteil der Serie. Der Schock unter seinen Serien-Kolleg:innen saß tief, als sie die Nachricht seines Todes erreichte – so auch bei Jennifer Aniston. In einem gemeinsamen Interview mit Reese Whiterspoon hat die Schauspielerin jetzt über das Gefühlschaos, das sie in den darauf folgenden Wochen durchlebte, gesprochen.

Auf die Frage von „Variety“, wie man Perry nach Vorstellung von Aniston in Erinnerung behalten sollte, betonte die 54-Jährige die Bedeutung von Matthew Perrys Gesundheit, da er in der Vergangenheit mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. Sie sagte, dass Perry bis zu seinem Tod gesund war: „So wie er in Erinnerung bleiben wollte. Er war glücklich, er war gesund, er hatte das Rauchen aufgegeben, er war dabei, in Form zu kommen. Er war glücklich – das ist alles, was ich weiß“.

Am Tag seines Todes hatte Aniston noch Kontakt zu ihm. Im Interview beschrieb sie, wie er in gewohnt humorvoller Weise mit ihr kommunizierte: „Ich habe am Morgen noch SMS mit ihm geschrieben, da war er auch der gewohnt lustige Matty. Er hatte keine Schmerzen, er kämpfte nicht. Er war glücklich.“

Weiterhin dachte Aniston im Gespräch an gute Momente zurück, die sie gemeinsam teilten, und daran, was sie an seiner Art seine Rolle zu spielen, besonders erinnerungswürdigsten finden würde: „Seine Art zu sprechen, schuf eine ganz andere Welt. Wir haben uns in gewisser Weise von ihm leiten lassen. Das hat unsere Freude noch vergrößert.“

Der Abschiedsbeitrag des offiziellen „Friends“-Instagram-Accounts:

Auch Reese Witherspoon erinnerte sich an Perry und seine „Friends“ zurück

Reese Witherspoon betonte zusätzlich, was für eine faszinierende, freundschaftliche Dynamik der gesamte „Friends“-Cast gemeinsam erstehen ließ und wie sie die ganze Gruppe wahrnahm, als sie eine kurze Zeit am Set verbrachte: „Es ist unglaublich, was aus diesen Freundschaften entstanden ist und wie ihr euch über Jahre hinweg immer umeinander gekümmert habt. Es ist wirklich schön und hat auch für unser Geschäft Maßstäbe gesetzt, wie ihr euch gegenseitig respektiert habt. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich bei dieser Show dabei sein durfte, und ich kam mir vor wie Alice im Wunderland, als ich den beliebtesten Darstellern bei dieser ganzen Sache zusah. Ich erinnere mich, dass ich nach Hause ging und dachte ‚Oh, die sind in einer anderen Liga. Sie sind auf einem anderen Planeten, auf einem komödiantischen Niveau, wie ich es in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe, sie drehen sich auf der Stelle und arbeiten mit der Energie des anderen‘, das war außergewöhnlich.“

„Ruhe in Frieden, kleiner Bruder“

Der Abschied von Matthew Perry würde Aniston immer noch stark belasten, offenbarte sie im Interview. Sie erinnerte sich an ihn als jemanden, der stets anderen half: „Ich vermisse ihn sehr. Das tun wir alle. Er hat uns wirklich immer zum Lachen gebracht.“ Auf Instagram teilte sie bereits kurz nach seinem Tod bewegende Worte und Erinnerungen an ihren verstorbenen Kollegen. Sie postete drei Bilder, schwelgte in gemeinsamen Momenten und verabschiedete sich schließlich mit rührenden Worten: „Ruhe in Frieden, kleiner Bruder. Du hast mir immer den Tag versüßt.“