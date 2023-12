„Oppenheimer“ und Matthew Perry unter den Top Wikipedia-Seiten 2023

Was die Welt bewegt, wird auf Wikipedia recherchiert: „Oppenheimer“ und Matthew Perry sind 2023 vorne mit dabei.

Wer etwas nicht weiß, sucht meist auf Wikipedia nach Antworten. Die Wikipedia Foundation veröffentlichte am 5. Dezember eine Liste mit den meistbesuchten Wikipedia-Seiten 2023, basierend auf einer Auswertung, die am 28. November endete. Die Liste beschränkt sich auf die englischsprachige Wikipedia-Seite. Darauf vertreten: Der Film „Oppenheimer“ und der in diesem Jahr verstorbene Schauspieler Matthew Perry.

Der biographische Historienfilm „Oppenheimer“ von Christopher Nolan startete am 20. Juli in den deutschen Kinos. Der Film handelt von J. Robert Oppenheimer, dem Erfinder der Atombombe. Mit 28.348.248 Klicks ist das Werk in diesem Jahr auf Rang 5 der meistgeklickten Artikel der freien Enzyklopädie. Auch für die Hintergründe von Nolans Film wurde sich interessiert. Der Artikel über J. Robert Oppenheimer wurde mit 25.672.469 Aufrufen ebenfalls oft gelesen.

Auf Platz 17: Matthew Perry

Matthew Perry, der in der Kult-Serie „Friends“ (1994–2004) die Rolle des Chandler Bing verkörperte, wurde im Oktober dieses Jahres tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Er wurde 54 Jahre alt. Sein frühzeitiges Sterben dürfte zu der Vielzahl der Aufrufe seiner Wikipedia-Seite geführt haben. Mit 16.454.666 Aufrufen ist seine Seite der 17. meistgeklickte Artikel. Über die Ursache von Perrys Tod konnte bisher nur spekuliert werden – und auch die offizielle Sterbeurkunde, die nun veröffentlicht wurde, beinhaltete keine endgültige Erklärung.

Perry litt jahrelang unter einer Drogen- und Alkoholsucht, wie er auch in seinen Memoiren „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ offenbarte. Nachdem bei einer ersten Obduktion weder Anzeichen von Meth noch Fentanyl in seinem Körper gefunden wurden, stufte man seine Todesursache als „nicht eindeutig“ ein. Bis ein abschließendes Update in „vier bis sechs Monaten“ veröffentlicht wird, gab das Los Angeles County Department of Public Health den Grund in der Sterbeurkunde als „aufgeschoben“ an.

Der meistbesuchte Wikipedia-Artikel

Die englischsprachige Version von Wikipedia wurde 2023 insgesamt 84 Milliarden Mal besucht. Der Artikel, der am häufigsten aufgerufen wurde, war der über den Chat-Bot ChatGPT, welcher 49.490.406 Klicks verzeichnet. An zweiter Stelle findet sich „Die Liste der im Jahr 2023 Verstorbenen“ mit 42.666.860 Aufrufen.