Jennifer Aniston meint, Comedy leide – weil man „jetzt vorsichtig sein muss“

Jennifer Aniston besucht die Los Angeles Premiere von Netflix's „Murder Mystery 2“ im Regency Village Theatre am 28. März 2023 in Los Angeles, Kalifornien.

Jennifer Aniston hat in einem Interview mit „AFP“ in Paris darüber gesprochen, was Comedy heute noch „darf“ und warum sie glaubt, dass heutzutage eine ganze Generation „Friends“ als beleidigend empfindet. Die 54-jährige Schauspielerin sagte in dem Gespräch: „Comedy hat sich weiterentwickelt, die Filme haben sich weiterentwickelt. Das macht es für Komiker:innen wirklich schwer, denn das Schöne an Comedy ist, dass wir uns über uns selbst und das Leben lustig machen.“

Sie erklärt: „Früher konnte man sich über intolerante Menschen lustig machen und lachen – das war urkomisch. Und es ging darum, die Leute darüber aufzuklären, wie lächerlich Menschen sind. Und jetzt dürfen wir das nicht mehr tun.“ Daraufhin geht die Schauspielerin auf die ikonische Serie „Friends“ ein, die sie weltberühmt gemacht hat und führt aus, dass es „eine ganze Generation von Leuten“ gäbe, „Kinder, die sich Folgen von ‚Friends‘ ansehen und sie beleidigend finden.“ Ihrer Meinung nach gab es in der Show einige „Dinge, die nie beabsichtigt waren, und andere… Nun, wir hätten darüber nachdenken sollen, aber ich glaube nicht, dass es eine solche Sensibilität gab, wie es sie jetzt gibt.“

Aniston beendet ihre Ausführungen mit den Worten: „Jeder braucht Humor! Die Welt braucht Humor! Wir dürfen uns nicht zu ernst nehmen. Besonders in den Vereinigten Staaten. Wir sind alle viel zu gespalten.“ Interessanterweise erfreut sich „Friends“ – im Gegensatz zu Jennifer Anistons Ausführungen – noch immer großer Beliebtheit bei jüngeren Generationen, insbesondere der Generation Z. So ist die Show nach wie vor bei Netflix zu finden und verzeichnet seit Jahren hohe Klickzahlen. Am Freitag (31. März) erscheint „Murder Mistery 2“, das Sequel der Murder-Mystery-Comedy mit Jennifer Aniston und Adam Sandler auf Netflix.

