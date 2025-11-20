Trans-Gegnerin J.K. Rowling besucht „Harry Potter“-Serienset

J.K. Rowling hat erstmals das Set der neuen „Harry Potter“-Serie besucht und den Produktionsfortschritt begutachtet. Erfahre, wie sie eingebunden ist und was Daniel Radcliffe zur Serie sagt.

J.K. Rowling hat dem Set der neuen „Harry Potter“-Serie ihren ersten Besuch abgestattet.

Wie „Deadline“ berichtete, inspizierte die Autorin der Romanvorlage den Fortschritt der Serienadaption. Rowling ist selbst als ausführende Produzentin hinter den Kulissen dabei und war an den Entscheidungen zum Drehbuch und zur Besetzung beteiligt. In den sozialen Netzwerken wird Rowling als transfeindlich kritisiert – ihr Setbesuch zumindest soll ohne Zwischenfälle abgelaufen sein.

Schauspieler:innen mit anderen Sichtweisen würde sie offenbar trotzdem nicht von der geplanten „Harry Potter“-Serie feuern. Genauer ging es in der Vergangenheit um Paapa Essiedu. Dieser spielt nun Severus Snape spielen. Nachdem der britische Supreme Court kürzlich neu über die Rechte von trans Frauen abstimmte und sie einschränkte, positionierte sich Essiedu neben 400 anderen Darsteller:innen an der Seite von trans Personen. Ebenso wie „Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“-Hauptdarsteller Eddie Redmayne unterschrieb er eine Petition, die die Unterhaltungsindustrie zum Schutz für die trans Community aufforderte. Und das, obwohl die „Harry Potter“-Schöpferin J. K. Rowling selbst anderer Meinung ist.

Nun also ihr Setbesuch bei der Serie. Im Juni 2025 hatte Rowling bereits die gute Zusammenarbeit mit dem Serienteam betont. Sie sagte laut „Deadline“, sie habe für die Serie „eng mit den äußerst talentierten Autor:innen zusammengearbeitet“, nicht zuletzt mit Showrunnerin Francesca Gardiner. „Ich habe die ersten beiden Folgen der kommenden HBO-Serie zu ‚Harry Potter‘ gelesen und sie sind SO, SO, SO GUT“, erklärte sie damals.

„Wahrung der Integrität meiner Bücher“

Schon als die Serie 2023 erstmals angekündigt wurde, hatte die 60-Jährige HBOs „Engagement für die Wahrung der Integrität meiner Bücher“ gelobt. „Ich freue mich darauf, Teil dieser neuen Adaption zu sein, die ein Maß an Tiefe und Detailtreue ermöglicht, wie es nur eine Langzeit-Fernsehserie bieten kann.“

Daniel Radcliffe schrieb seinem Nachfolger einen Brief

Rowling ist nicht die Einzige der alten Harry-Potter-Garde, die sich mit dem neuen Franchise auseinandersetzt. Daniel Radcliffe erzählte unlängst in „Good Morning America“, er habe dem neuen „Harry Potter“-Star Dominic McLaughlin einen Brief geschrieben und ihm alles Gute am Set gewünscht.

„Ich würde nicht sagen, dass jeder, der Harry spielen wird, sich an mich wenden muss, aber ich kenne ein paar Leute, die an der Produktion arbeiten. Ich habe Dominic geschrieben und ihm einen Brief geschickt, und er hat mir eine sehr nette Antwort zurückgeschickt“, sagte Radcliffe demnach.

„Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit, eine noch bessere Zeit als ich“

„Ich möchte kein Gespenst im Leben dieser Kinder sein, ich wollte ihm einfach schreiben, um ihm zu sagen: Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit, eine noch bessere Zeit als ich – ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere Zeit“, fuhr der 36-Jährige fort. „Und das tue ich auch, ich sehe diese Bilder von ihm und den anderen Kindern und möchte sie einfach nur umarmen. Sie sehen so jung aus. Ich schaue sie mir an und denke: Es ist verrückt, dass ich das in diesem Alter gemacht habe. Aber es ist auch unglaublich süß und ich hoffe, dass sie eine tolle Zeit haben.“

Neue HBO-Serie startet voraussichtlich 2027

Warner legt „Harry Potter“ aktuell als HBO-Serie neu auf und dreht eine Umsetzung, die erneut alle sieben Fantasy-Bücher mit neuem Cast verfilmt. Jede Staffel der neuen Serie soll einen Band von J.K. Rowlings Vorlage umsetzen. Die Produktion soll laut „Moviepilot“ innerhalb einer Dekade fertiggestellt werden – nicht zuletzt, damit die neuen Jungstars nicht zu schnell altern.

Der Drehstart erfolgte im Sommer 2025. Pro Staffel ist eine Drehzeit von 10 bis 11 Monaten angesetzt, wie „Moviepilot“ berichtete. Obwohl Fans zunächst auf einen Start 2026 gehofft hatten, wurde das Startdatum schließlich für 2027 angesetzt. Über das Jahr hinaus wurde ein Datum bisher nicht konkretisiert.

Die „Harry Potter“-Serie erscheint in den USA beim Sender HBO sowie beim Streaming-Dienst HBO Max. Ob das in der Verlängerung, wie bei anderen HBO-Serien wie „Game of Thrones“ üblich, eine deutsche Auswertung bei Sky/WOW oder einem anderen Sender bedeutet – oder der Streamer bis 2027 in Deutschland selbst gelauncht ist –, wird sich zeigen.

Teure Produktion

Harry Potter wird von Dominic McLaughlin gespielt, Hermine Granger von Arabella Stanton und Ron Weasley von Alastair Stout. Billig wird die Serienproduktion nicht: Allein eine „Mini-Stadt“ nahe des Warner-Sets, die nur für die Serie gebaut wurde, kostete über 1,1 Milliarden Euro, wie „Moviepilot“ berichtete. Neben einer Schule für den jungen Cast soll dort auch ein neuer Ligusterweg 4 entstehen.