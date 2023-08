Jockstrap live in Berlin: Show für den 15. November 2023 angekündigt

Das englische Musikduo Jockstrap kommt im November ins Berliner Säälchen – präsentiert von ME.

Im Rahmen ihrer EU- und UK-Tour 2023 kommen Jockstrap für ein Konzert nach Deutschland – präsentiert vom MUSIKEXPRESS. Der Auftritt wird am Mittwoch, 15. November, um 20 Uhr in Berlin im „Säälchen“ stattfinden. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets sind ab sofort für knapp 30 Euro erhältlich, etwa auf der Ticketing-Plattform „Dice“.

Jockstrap: Ein Deutschland-Auftritt im November

Jockstrap gibt es seit dem Jahr 2018, nachdem sich die Sängerin, Geigerin und Songschreiberin Georgia Ellery und der Elektronikproduzent Taylor Skye an einem der ältesten Musikkonservatorien Londons kennengelernt haben.

Ihre EP LOVE IS THE KEY TO THE CITY wurde 2018 veröffentlicht. Im November 2018 trugen sie neben Mica Levi und A$AP Rocky zur SOUL-ON-FIRE-Platte von Dean Blunt bei. Im Jahr 2020 erschien ihre zweite EP WICKED CITY. Ihr aktuelles Album, I LOVE YOU JENNIFER B, erschien am 9. September 2022.

Sidefact: Ein „Jockstrap“, wie sich die Band nennt, ist eine Unterwäsche zum Schutz der Hoden und des Penis oder der Vulva bei Kontaktsportarten oder anderen kräftigen körperlichen Aktivitäten.

