John Lydon: Die Sex Pistols sind ihm zu „woke“

Ob es die Sex Pistols wohl nochmal in ihrer Originalfassung geben wird? Wohl kaum – denn John Lydon hat geschworen, „niemals“ zur Band zurückzukommen.

Der ehemalige Pistols-Frontmann wurde vor Kurzem von der Nachrichtenagentur „PA Media“ gefragt, ob er sich nochmal vorstellen könne, sich mit seinen ehemaligen Bandkollegen zusammenzutun. Für seine Antwort fand er sehr klare Worte: „Niemals, nicht nach dem, was ich für ihre schmutzigen Talente halte. Sollen sie sich doch in den Erwartungen von Walt Disney suhlen.“ Weiter erklärte er: „Sie haben den Inhalt getötet oder ihr Bestes getan und das Ganze in einen kindischen Müll verwandelt, und das ist inakzeptabel. Tut mir leid, ich werde das nicht länger unterstützen. Soweit es mich betrifft, bin ich Pistols, und sie sind es nicht.“

John Lydon lästert: „Clowns-Zirkus bei der Arbeit“

Vergangenen Monat trat die Band bereits bei einer Benefizveranstaltung des „Teenage Cancer Trust“ auf, wie die Male davor schon ohne Lydon. Dieser erklärte nun, dass er zunächst „beleidigt“ über den Ausschluss gewesen sei, jetzt die Situation aber „urkomisch“ finde. Das scheint vor allem an der neuen Besetzung der Gruppe zu liegen, denn er beschrieb diese als „Clowns-Zirkus bei der Arbeit“. Mittlerweile sei die Band ihm einfach zu „woke“.

Musikalisch aktiv ist John Lydon trotzdem. Mit seiner Band Public Image Ltd. geht es nächsten Monat nämlich wieder auf Tour. Wie der Sänger erklärte, kann er mittlerweile seine experimentelle Seite besser ausleben als noch bei den Pistols. „Ich wollte wirklich [mit den Pistols] experimentieren“, sagte der 69-Jährige. „Ich habe ‚Religion‘, einen berühmten PiL-Song, geschrieben, als ich bei den Pistols war, aber leider wollten sie nichts damit anfangen. ‚Oh, das kannst du nicht sagen‘. Aber: ‚Habt ihr nicht schon alles gehört, was ich gesagt habe? Das ist ein Leichtgewicht.‘“ Dass die ursprüngliche Konstellation der Musiker nicht mehr miteinander harmoniert, liegt Lydon zufolge nicht an ihm. Er erklärte: „Das war frustrierend, aber ich meine, noch einmal, ich will sie nicht niedermachen. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie talentfrei sind und verdammt nochmal nicht weiterkommen, oder?“

Vergangener Gerichtsprozess zwischen den Mitgliedern

All diese Aussagen sind nicht sehr überraschend, wenn man sich daran erinnert, was bereits 2021 zwischen den ehemaligen Bandkollegen vorgefallen ist. Paul Cook und Steve Jones starteten damals einen Prozess gegen Lydon, in dem es um die Nutzung von Songs in der TV-Serie „Pistol“ ging. Lydon wollte verhindern, dass Musik der Sex Pistols im Biopic verwendet wird. Letztendlich verlor er den Prozess.

Beide Bands gehen auf Tour

Die aktuelle Konstellation der Sex Pistols besteht aus den ursprünglichen Bandmitgliedern Steve Jones, Paul Cook und Glen Matlock sowie dem neuen Sänger Frank Carter. Dieses Jahr geht die Gruppe das erste Mal seit mehreren Jahrzehnten wieder auf Tour. Im Zentrum soll dabei ihr Debütalbum NEVER MIND THE BOLLOCKS, HERE’S THE SEX PISTOLS stehen.

Im Zuge dessen findet auch ein Konzert in Deutschland – am 4. Juli in Berlin in der Zitadelle Spandau – statt. Auch Public Image Ltd. werden hierzulande eine Show spielen, die am 8. Juni beim „Wave Gotik Treffen“-Festival in Leipzig stattfindet.