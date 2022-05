„God Save The Queen“ von den Sex Pistols kommt erneut in die Plattenläden

Man kann es als augenzwinkernde Ehrerbietung deuten: Pünktlich zum 70-jährigen Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II. legen die Sex Pistols ihre Punk-Hymne „God Save The Queen“ neu auf. Wie die Band um Johnny Rotten auf Twitter verkündete, kommen die Nachpressungen der Schallplatte sowohl in der von Virgin Records, als auch in der von A&M Records veröffentlichten Version in limitierter Auflage in den Handel.

One of the most sought after vinyl records in history returns to the shelves. Get your hands on a repress of both the A&M & Virgin God Save The Queen 7” vinyl, limited copies available of each.

— Sex Pistols Official (@pistolsofficial) May 3, 2022