John Lydon findet, „Smells Like Teen Spirit“ ist einer der „besten Popsongs“

Dabei hätte ihn Nirvanas Albumtitel NEVERMIND zunächst mächtig wütend gemacht.

John Lydon (PIL, Sex Pistols) hat nicht nur ein Herz für Punk, sondern auch für Grunge – genauer gesagt für Nirvana.

In einem Interview mit „Pitchfork“ teilte er mit, dass er nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Albumtitel ein großer Fan von ihrem Hit „Smells Like Teen Spirit“ sei. Und diesen immer noch zu ehren wisse. So erzählte er im Gespräch: „Ich erinnere mich noch, dass ich sehr wütend darüber war, dass der Titel ihres Albums NEVERMIND lautete. Ich dachte NEVERMIND? Hast du deinen Verstand verloren oder so? Ich habe ihnen direkt einen Strich durch die Rechnung gemacht, vielleicht zu scharf. Aber jetzt muss ich sagen, dass „Smells Like Teen Spirit“ einer der besten Songs der Popmusik aller Zeiten ist.“

Lydon betonte weiterhin, dass durch Nirvanas und insbesondere durch Kurt Cobains Fähigkeit, den Geist der Jugend einzufangen, ein Song entstanden sei, der die 90er-Jahre essentiell geprägt habe. In „Smells Like Teen Spirit“ würden sich seiner Meinung nach Angst, Hormone und Desillusionierung wiederfinden lassen, die auch noch Jahrzehnte später das Leben von Teenager:innen beschäftigen würden.