John Lydon über KI: „Schmeißt diese verdammte Siri aus eurem Haus“

John Lydon warnt vor den Gefahren der künstlichen Intelligenz.

John Lydon ist kein großer Freund von künstlicher Intelligenz. Der frühere Sänger der Sex Pistols ist der Meinung, dass diese zunehmend genutzte Technologie „den Verstand der jungen Leute bis zu dem Punkt der totalen Beherrschung infiltriert hat“.

In einem neuen Interview mit „The Guardian“ wurde der Sänger von Public Image Ltd gefragt, was er von dem wachsenden Einfluss der KI auf die Kunst hält, und erklärt in seiner Antwort seine Besorgnis über die moralischen Implikationen und die mögliche Auslöschung der individuellen Autonomie.

„Wer hat das Sagen, wer füttert diese Maschinen mit Informationen und gibt ihnen die Richtlinien vor“, fragte er. „Was oder wo ist der moralische Kodex? Er ist in die Köpfe der jungen Menschen eingedrungen, bis hin zur totalen Beherrschung. Was wird daraus entstehen?“

Lydon erklärte, wie wir seiner Meinung nach die Präsenz von KI aus unserem Leben entfernen sollten, bevor ihre Technologie so weit entwickelt ist, dass sie unser Leben vollständig kontrolliert. „Mein Rat ist, in kleinen Schritte dagegen vorzugehn – und diese verdammte Siri oder was auch immer aus deinem Haus zu holen. Es wird letztendlich Entscheidungen für einen treffen, und das ist sehr gefährlich.“

John Lydon warnt vor Einsatz von KI in der Politik

An anderer Stelle brachte Lydon seine Besorgnis über die US-amerikanische Politik zum Ausdruck. Er glaubt, dass sich die USA aufgrund des Widerwillens von Präsident Joe Biden, über andere Kandidaten der Demokraten zu debattieren, auf eine Diktatur zubewegen. Darüber hinaus verglich er die Situation mit dem zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz.

„Das ist eine sehr gefährliche Sache, denn sie führt uns in eine Diktatur, in der man niemanden mehr infrage stellen darf, die einem vorschreiben will, wie man sein Leben zu leben hat“, so Lydon. „Ein künstlich intelligenter Joe Biden wäre ein ziemliches Problem.“

Nach Corey Taylor, Nick Cave und Sting ist Lydon der jüngste Musiker, der sich gegen künstliche Intelligenz ausspricht. Letzterer glaubt, dass die Menschheit irgendwann in einen „Kampf verwickelt sein wird, den wir alle führen müssen“ (via BBC).