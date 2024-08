„John Wick: Under the High Table“: Alles, was ihr zur Serie wissen müsst

Die neue TV-Serie soll direkt an „John Wick: Chapter 4“ anknüpfen. Allerdings ohne Keanu Reeves – vor der Kamera.

Mehr Screentime für Auftragskiller. Dafür sorgt jetzt Lionsgate, die aktuell auf Hochtouren an einer neuen TV-Serie für das „John Wick“-Universum arbeiten sollen.

„John Wick: Under the High Table“ heißt das Ganze und wird laut „Deadline Hollywood“ direkt nach den Ereignissen von „John Wick: Chapter 4“ einsetzen. Mehr Infos dazu hier.

Keanu Reeves bleibt dabei

Keanu Reeves wird als Executive Producer beim Prequel mitwirken, aber nicht als John Wick vor der Kamera stehen. Auch Chad Stahelski, Regisseur der Filme, wird als Executive Producer fungieren und die erste Episode inszenieren.

Der Cast für die Serie ist bisher noch nicht bekannt, jedoch wird die Handlung von „Under the High Table“ eine Reihe neuer Charaktere einführen, die versuchen werden, sich im komplexen Machtgefüge der Welt einen Namen zu machen. Dabei werden auch einige der etablierten Figuren aus den bisherigen Filmen eine Rolle spielen und versuchen, die alte Ordnung aufrechtzuerhalten. Das Drehbuch stammt von Robert Levine, bekannt aus der Serie „The Old Man“.

Mehr Auftragskiller = mehr Action

Neben der neuen Serie gibt es bereits weitere Projekte im „John Wick“-Universum, die in Planung oder Produktion sind. Am 6. Juni 2025 wird „The Ballerina“ in die Kinos kommen, in dem Ana de Armas die Hauptrolle spielt. Die Geschichte folgt einer Auftragskillerin, die von der Ruska Roma ausgebildet wurde. Zudem ist ein noch unbetitelter Film rund um den Charakter Caine, gespielt von Donnie Yen, in Entwicklung.

Zusätzlich gibt es bereits das Prequel „The Continental“, das auf Peacock verfügbar ist und die Geschichte eines jungen Winston, gespielt von Colin Woodell, erzählt.