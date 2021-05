Thom Yorke und Jonny Greenwood: Debütauftritt als „The Smile“

Thom Yorke und Jonny Greenwood von Radiohead haben eine neue Band namens The Smile gegründet. Während eines Sets für Glastonburys „Live at Worthy Farm“-Livestream gaben die Musiker kürzlich ihr Debüt. Radiohead war schon 1997, 2003 und 2017 Headliner des Festivals und spielte 2011 eine kleinere Show dort.

In case you missed it, you can catch it again today @glastonbury pic.twitter.com/N9t4M43lor — The Smile (@thesmiletheband) May 23, 2021

Thom Yorke, Jonny Greenwood, Tom Skinner: Neues Trio

The Smile sind nach einem Gedicht von Ted Hughes benannt, wie der „Guardian“ schreibt. Das Radiohead-Nebenprojekt, bei dem auch der Schlagzeuger Tom Skinner von Sons of Kemet mitspielt, spielte im Livestream eine Setlist mit acht Songs. Zu hören war auch eine neue Version von Radioheads unveröffentlichtem Track „Skating on the Surface“. Obwohl die Produktion dem langjährigen Mitarbeiter von Yorke, Nigel Godrich, zugeschrieben wird, war er während der Aufführung nicht anwesend.

View this post on Instagram A post shared by @thesmiletheband

Setlist

„ Skating on the Surface “

Skating on the Surface „ The Smoke “

The Smoke „ You Will Never Work in Television Again “

You Will Never Work in Television Again „ Opposites “

Opposites „ Panavision “

Panavision „ Just Eyes and Mouth “

Just Eyes and Mouth „ We Don’t Know What Tomorrow Brings “

We Don’t Know What Tomorrow Brings „ Thin Thing “

Unbekannt ist, ob The Smile bereits planen, ein Album zu veröffentlichen. Radioheads jüngstes Album ist A MOON SHAPED POOL aus 2016.