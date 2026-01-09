Neue Alben, die im Januar 2026 erscheinen
Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der im Januar 2026 veröffentlichten Musikalben.
Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil jeden Monat aufs Neue gute, schlechte oder egale Alben erscheinen, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben im Januar 2026 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.
Neue Alben im Januar 2026:
- Louis Matute – DOLCE VITA (9. Januar 2026)
- Mon Rovîa – BLOODLINE (9. Januar 2026)
- Dry Cleaning – SECRET LOVE (9. Januar 2026)
- Zu – FERRUM SIDEREUM (9. Januar 2026)
- Pullman – III (9. Januar 2026)
- Die Sterne – WENN ES LIEBE IST (9. Januar 2026)
- Hinterlandgang – VIELLEICHT WIRD ALLES GUT (9. Januar 2026)
- Phil Cohran – KELAN PHIL COHRAN AFRICAN SKIES (16. Januar 2026)
- Kreator – KRUSHERS OF THE WORLD (16. Januar 2026)
- Courtney Marie Andrews – VALENTINE (16. Januar 2026)
- Imarhan – ESSAM (16. Januar 2026)
- The Morning Stars – A HYMN WITHOUT A SOUND (16. Januar 2026)
- Amanda Bergman – EMBRACED FOR A SECOND AS WE DIE (16. Januar 2026)
- Sassy 009 – DREAMER+ (16. Januar 2026)
- Sleaford Mods – THE DEMISE OF PLANET X (16. Januar 2026)
- Ya Tseen – STAND ON MY SHOULDERS (16. Januar 2026)
- Jana Horn – JANA HORN (16. Januar 2026)
- Julianna Barwick & Mary Lattimore – TRAGIC MAGIC (23. Januar 2026)
- Ella Red – IT’S NOT REAL (23. Januar 2026)
- Lucinda Williams – WORLD’S GONE WRONG (23. Januar 2026)
- PVA – NO MORE LIKE THIS (23. Januar 2026)
- David Bowie – STATION TO STATION (23. Januar 2026)
- Tessa Rose Jackson – THE LIGHTHOUSE (23. Januar 2026)
- Louis Tomlinson – HOW DID I GET HERE? (23. Januar 2026)
- The Paper Kites – IF YOU GO THERE, I HOPE YOU FIND IT (23. Januar 2026)
- Urlaub in Polen – OBJECTS, BEINGS AND PARROTS (23. Januar 2026)
- Yīn Yīn – YATTA! (23. Januar 2026)
- The Damned – NOT LIKE EVERYBODY ELSE (23. Januar 2026)
- The Butcher Sisters – DAS SCHWARZE ALBUM (23. Januar 2026)
- Joyce Manor – I USED TO GO TO THIS BAR (30. Januar 2026)
- Kula Shaker – WORMSLAYER (30. Januar 2026)
- Lande Hekt – LUCKY NOW (30. Januar 2026)
- Marta Del Grandi – DREAM LIFE (30. Januar 2026)
- Sébastien Tellier – KISS THE BEAST (30. Januar 2026)
- The Soft Pink Truth – CAN SUCH DELIGHTFUL TIMES GO ON FOREVER (30. Januar 2026)
- Tsar B – THE WRITER (30. Januar 2026)
- Tyler Ballgame – FOR THE FIRST TIME, AGAIN (30. Januar 2026)
- Yumi Zouma – NO LOVE LOST TO KINDNESS (30. Januar 2026)
- Labrinth – COSMIC OPERA ACT I (30. Januar 2026)
- Ye Vagabonds – ALL TIED TOGETHER (30. Januar 2026)
- The Style Council – CAFÉ BLEU (30. Januar 2026)
- Howard Jones Live – AT THE MARQUEE (30. Januar 2026)
- Otto von Bismarck – HAUPTSTADT DER SCHMERZEN (30. Januar 2026)
- Geologist – CAN I GET A PACK OF CAMEL LIGHTS? (30. Januar 2026)
