Joy Crookes: Debütalbum SKIN für Oktober 2021 angekündigt

Foto: Redferns, C Brandon. All rights reserved.

Joy Crookes meldet sich nach über einem Jahr zurück und verkündet das Veröffentlichungsdatum für ihr erstes Album: SKIN erscheint am 15. Oktober 2021 via Insanity Records. In ihren neuen Songs setzt sich die 22-Jährige autobiografisch mit Themen wie psychische Gesundheit, Politik, Machtmissbrauch, Generationentrauma und Gelegenheitssex auseinander.

Anhören: „Skin“

Parallel zur Bekanntgabe erschien der gleichnamige Titeltrack „Skin“. Der Song stammt aus der gemeinsamen Feder von Joy, Danny Casio und Matt Maltese.

Crookes sagt über ihr neues Lied: „Ich glaube, von allen Songs, die ich je geschrieben habe, ist ‚Skin‘ der mit Abstand wichtigste für mich. Er ist musikalisch und textlich einfach gehalten, wobei die Lyrics wortwörtlich zu nehmen und selbsterklärend sind: ‚Die Haut, die dir gegeben ist, wurde gemacht, um darin zu leben. Du hast ein Leben geschenkt bekommen – ein Leben, das es wert ist, es zu leben.“

Der Song soll für alle sein, die Trost und Hoffnung brauchen, denn: „Psychische Gesundheit ist etwas, mit dem wir uns alle auf die ein oder andere, mehr oder weniger intensive Weise auseinandersetzen müssen und die vor allem innerhalb der letzten 18 Monate ihren Tribut gefordert hat. Ich habe diesen Song im letzten Jahr für einen geliebten Menschen geschrieben, der an einem Punkt war, an dem er dachte, sein Leben sei nicht mehr lebenswert. Ich hoffe, der Song kann jedem, der mit seinen Dämonen zu kämpfen hat, und auch den Menschen in dessen Umfeld helfen und eine Stütze sein.“

„Mitmachen statt sich zu distanzieren“ – Joys Sozialkritik

Schon im Juni 2021 erschien die Single-Auskopplung „Feet Don’t Fail Me Now“. Joy schrieb es zusammen mit Barney Lister und Joel Pott, produziert wurde es von Blue May (Kano, Blood Orange)und gemischt von Spike Stent (Harry Styles, Frank Ocean), aufgenommen in London.

Joy über „Feet Don’t Fail Me Now“: „Dieser Song ist (im besten Sinne) einer der kompliziertesten, die ich je geschrieben habe. Er ist von einem tiefen Gefühl der Ironie geprägt und aus der Perspektive eines Menschen heraus geschrieben, der es aus Angst vor Ablehnung einfacher findet, mitzumachen als sich zu distanzieren.“

Die Südlondonerin hat den Song während der sozialen und politischen Turbulenzen der ersten zwölf Corona-Monate geschrieben, in denen parallel auch die sogenannte „Cancel Culture“ populär wurde. Dabei habe sich auch ein „extrem selbstdarstellendes Verhalten breit gemacht. Diese beiden Effekte sind meiner Meinung nach miteinander verwoben, weil die ‚Cancel Culture‘ eine Reaktion auf halbherzige Selbstdarstellung sein kann.“

SKIN – weitere Infos zum Album

An der Seite des Produzenten Blue May tritt Joy selbst als Produzentin in Erscheinung. Das Artwork für SKIN stammt von der Fotografin Carlota Guerrero, die bereits mit Künstler*innen wie Arca oder Chloe x Halle zusammengearbeitet hat sowie das komplette visuelle Beiwerk für Solanges Release „A Seat At The Table“ erstellte.

Feels like I’ve waited my whole life to say this – my debut album ‘Skin’ is now available to pre-order and will be released on October 15th. https://t.co/J9jRFbB8Ot pic.twitter.com/2zycfyHpCU — Joy Crookes (@joycrookes) August 6, 2021

Album-Tracklisting

„I Don’t Mind“

„19th Floor“

„Poison“

„Trouble“

„When You Were Mine“

„To Lose Someone“

„Unlearn You“

„Kingdom“

„Feet Don’t Fail Me Now“

„Wild Jasmine“

„Skin“

„Power“

„Theek Ache“

Über Joy Crookes

Joy Crookes ist Südlondonerin mit bangladeschischen und irischen Wurzeln. Die Künstlerin sieht sich selbst als Teil eines Ökosystems von Storytellern, Außenseitern und den „Guten“ der Londoner Szene. Mit erst 22 Jahren ist sie bereits ein wichtiger Teil der neuen britischen Musiklandschaft. Ihre Fangemeinde bescherte ihr bereits Millionen von Streams. Mit ihrer Nominierung für den „Brits Rising Star Award“ und dem vierten Platz bei der „BBC Sound Poll“ wurde Joy zu einer der gefragtesten Künstlerinnen des Jahres 2020. Ihre erste UK-Tour war binnen weniger Stunden restlos ausverkauft.

Bevor die Pandemie das kulturelle Leben Großbritanniens zum Erliegen brachte, war sie als Support-Act für Harry Styles in der Londoner O2 Arena bestätigt. Sie ist auch schon auf dem „Glastonbury“ und dem „BBC Radio 1’s Big Weekend“-Festival und in der britischen TV-Show „Later… With Jools Holland“ aufgetreten. Darüber hinaus hat sie ausverkaufte Headliner-Shows in England und Europa gespielt.