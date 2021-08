Joy Denalane auf Tour 2022 – hier die Termine und Tickets

Joy Denalanes aktuelles Album heißt LET YOURSELF BE LOVED

Joy Denalane hat neue Tourtermine bekanntgegeben. Eigentlich wollte die Soulmusikerin mit ihrem neuen Album LET YOURSELF BE LOVED im Frühjahr 2021 auf Tour gehen – die anhaltende Corona-Pandemie machte aber auch ihr einen Strich durch diese Rechnung. Der nächste Versuch beginnt Anfang 2022: Vom 31. Januar bis zum 20. Februar will Denalane 15 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen – präsentiert vom Musikexpress.

Musikexpress präsentiert: Joy Denalane auf Tour 2022 – die Termine

31.01.2022 Köln, Carlswerk Victoria

01.02.2022 Dortmund, FZW

02.02.2022 Freiburg, Jazzhaus

04.02.2022 Zürich, Plaza

05.02.2022 Frankfurt, Zoom

06.02.2022 Stuttgart, Im Wizemann

08.02.2022 Hannover, Pavillon

09.02.2022 Hamburg, Mojo

10.02.2022 Bremen, Modernes

13.02.2022 Wien, Porgy & Bess

14.02.2022 München, Muffathalle

15.02.2022 Nürnberg, Hirsch

18.02.2022 Berlin, Festsaal

19.02.2022 Dresden, Tante Ju

20.02.2022 Leipzig, Täubchenthal

Wer nicht schon Tickets hatte: Der Vorverkauf hat begonnen, Karten kriegt Ihr für rund 44 Euro über den Veranstalter und bei allen Vorverkaufsstellen.

Im September erschien mit LET YOURSELF BE LOVED Joy Denalanes fünftes Studioalbum – erstmalig auf dem US-Label Motown Records. Sie ist die erste deutsche Künstlerin, die dort veröffentlichte, wo vor ihr schon The Supremes oder auch Marvin Gaye ihre Platten herausbrachten. Das neue Werk erhielt von ME-Autor Thomas Winkler viereinhalb Sterne und er urteilte: „Auf ihrem ersten englischsprachigen Album verneigt sich die Berlinerin vor dem klassischen Soul.“