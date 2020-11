Joy Denalane geht 2021 auf große Tour

Im September erschien mit LET YOURSELF BE LOVED Joy Denalanes fünftes Studioalbum – erstmalig auf dem US-Label Motown Records. Sie ist die erste deutsche Künstlerin, die dort veröffentlichte, wo vor ihr schon The Supremes oder auch Marvin Gaye ihre Platten herausbrachten. Das neue Werk erhielt von ME-Autor Thomas Winkler viereinhalb Sterne und er urteilte: „Auf ihrem ersten englischsprachigen Album verneigt sich die Berlinerin vor dem klassischen Soul.“

Im April 2021 will Joy Denalane mit ihrem einmaligen Soulpop auf große Tournee gehen. Dabei besucht sie sieben Städte in Deutschland und für eine Show geht es auch noch Mitte des Monats in die Schweiz. Seht hier alle Termine im Überblick:

Joy Denalane live 2021 – vom Musikexpress präsentiert

04.04.2021 Leipzig, Täubchenthal

06.04.2021 München, Muffathalle

07.04.2021 Stuttgart, Im Wizemann

09.04.2021 Hamburg, Mojo

10.04.2021 Berlin, Festsaal Kreuzberg

12.04.2021 Frankfurt, Gibson

13.04.2021 CH-Zürich, Plaza

14.04.2021 Köln, Carlswerk Victoria

Tickets gibt es hier und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

LET YOURSELF BE LOVED im Stream: