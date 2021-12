Die gesamte Tour von Joy Denalane wird abgesagt

Joy Denalane beim 13. Deutschen Nachhaltigkeitspreis im Maritim Hotel am 4. Dezember 2020 in Düsseldorf, Deutschland. (Foto: Sascha Steinbach - Pool/Getty Images)

Coronabedingt muss die gesamte Tour von Joy Denalane ersatzlos abgesagt werden. Eigentlich wollte die Soul-Musikerin mit ihrem neuen Album LET YOURSELF BE LOVED bereits im Frühjahr 2021 auf Tour gehen, präsentiert vom Musikexpress. Auch damals konnten die Konzerte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Nun mussten die für 2022 geplanten Ersatztermine ebenfalls abgesagt werden. Sobald es neue Songs gibt, soll erneut eine Tour stattfinden.

Folgende Termine sind davon betroffen:

31.01.2022 Köln, Carlswerk Victoria

01.02.2022 Dortmund, FZW

02.02.2022 Freiburg, Jazzhaus

04.02.2022 Zürich, Plaza

05.02.2022 Frankfurt, Zoom

06.02.2022 Stuttgart, Im Wizemann

08.02.2022 Hannover, Pavillon

09.02.2022 Hamburg, Mojo

10.02.2022 Bremen, Modernes

13.02.2022 Wien, Porgy & Bess

14.02.2022 München, Muffathalle

15.02.2022 Nürnberg, Hirsch

18.02.2022 Berlin, Festsaal

19.02.2022 Dresden, Tante Ju

20.02.2022 Leipzig, Täubchenthal

Mit LET YOURSELF BE LOVED erschien im September Joy Denalanes fünftes Studioalbum, veröffentlicht vom renommierten US-Label Motown Records. Damit ist Denalane die erste deutsche Künstlerin, die von dem Label unter Vertrag genommen wurde. Zu Denalanes berühmten Kolleg*innen zählen Artists wie die The Supremes und Marvin Gaye.