Justin Timberlake: Regen-Show auf dem Lollapalooza Berlin

Am Wochenende (12. und 13. Juli) fand in Berlin zum zehnten Mal das Lollapalooza Festival statt. Mit Acts wie J-Hope, RAYE, Gracie Abrams und The Last Dinner Party standen große Namen auf dem Line-up. Doch der Headliner des Lollapalooza 2025 in Berlin war Justin Timberlake. Gleichzeitig bildete sein Auftritt den Abschluss des Festivaltages am Samstag (12. Juli) – und eben dieses Finale wurde ziemlich nass.

Show fiel ins Wasser

Das Regenwetter, das sich über das gesamte Festivalwochenende erstreckte, machte auch vor Justin Timberlake nicht Halt. Fast über die gesamte Dauer seines Auftritts prasselte der Regen unermüdlich auf die Bühne, die Festivalbesucher:innen und den Musiker. Er eröffnete seine Performance mit den Hits „Mirrors“ und – passend zum Wetter – „Cry Me a River“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kurz vor Konzertbeginn versuchten zuvor mehrere Reinigungskräfte vergeblich, den nassen Laufsteg, der ins Publikum führte, für Timberlakes Auftritt zu trocknen. Dieser machte das Beste aus dem verregneten Abend. Rund 90 Minuten dauerte die Show des Sängers.

Große Party im Olympiapark

Zusammen mit seiner sechsköpfigen Liveband, den Tennessee Kids, und einer Handvoll Backgroundsänger:innen lieferte Justin Timberlake eine Regenshow ab. Mit ganzen 21 Songs verwandelte der Musiker die Telekom MainStage im Olympiapark Berlin in eine Best-of-Party seiner größten Hits. Darunter spielte er Klassiker wie „SexyBack“, „Rock Your Body“ und „Can’t Stop the Feeling!“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Entertainer auf ganzer Linie

Den Besucher:innen des Lollapalooza in Berlin präsentierte Justin Timberlake eine Show inklusive Medleys, Flirts mit den Fans und Keyboard-Einlagen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf dem Laufsteg am Ende der Bühne sammelte sich im Laufe des Abends so viel Wasser, dass der Musiker aus einer regulären Performance eine Art Regenspektakel geschaffen hatte.