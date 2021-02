K-Pop-App: „Universe“ soll Nähe zwischen Fans und Acts herstellen

Unter dem Namen „Universe“ ist am vergangenen Donnerstag (28. Januar) eine App für K-Pop-Fans gestartet. Das berichtete zuerst das Magazin „All Kpop.“ Ziel der Plattform ist es, dass Menschen aus der ganzen Welt mit „Universe“ einen geschlossenen Ort finden, in welchem sie mit ihren Idolen interagieren können. Mithilfe künstlicher Intelligenz und einer Reihe von weiteren exklusiven Funktionen können Fans ihren liebsten K-Pop-Stars nun noch näher kommen.

K-Pop ist schon lange kein ostasiatisches Phänomen mehr, denn überall auf der Welt wird die K-Pop-Fangemeinde immer größer. Darauf reagierte nun das südkoreanische Videospielunternehmen NCSOFT mit der „Universe“-App. Mit ihr sollen neue Wege möglich werden, sich mit seinen musikalischen Vorbildern verbunden zu fühlen. Das soll beispielsweise mithilfe privater Funktionen passieren. Fans erhalten hierbei Nachrichten, Fotos und Videos, die von K-Pop-Künstler*innen selbst hochgeladen werden. Mithilfe von AI wurden sogar die Stimmen verschiedenster K-Pop-Stars aufgenommen, um so Nähe herzustellen. Die „Studio“-Funktion ermöglicht einen Spielmodus, mit welchem man die Künstler*innen in verschiedene Outfits schlüpfen lassen kann.

#유니버스 의 신규 콘텐츠, 화보📸!

다들 잘 보셨나요? 아직 못 봤다면 지금 유니버스에서 확인하고 눈호강하고 가세요!👀

매일 오전 10시(KST) 새로운 콘텐츠가 업데이트 됩니다!

If you haven’t checked our photos yet, come to #UNIVERSE!

New content to be released everyday, 10AM(KST)! pic.twitter.com/MifQDEk32p

— UNIVERSE_OFFICIAL (@into__universe) February 1, 2021