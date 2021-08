K-Pop trifft Gaming: Alle Infos zur Zusammenarbeit von Blackpink und „PUBG“

So geht Marketing im 21. Jahrhundert: Im Battle-Royale-Game „PUBG“ („PlayerUnknown’s Battlegrounds“) wird es bald eine ganze Reihe neuer Items, Missionen und Events zur K-Pop-Girlgroup Blackpink geben.

Bereits seit dem 04. August können Spieler*innen ihre Charaktere mit 35 verschiedenen Blackpink-Items aufhübschen, die im Stil eines jeweiligen Bandmitglieds gestaltet sind. So können Haare, Outfits, Helme und sogar Waffen im Look von Jisoo, Jennie, Rosé oder Lisa erworben werden.

Außerdem wird für die Dauer der Zusammenarbeit auch das Spiel an sich verändert. Von Bannern und Grafitti an Gebäuden und Flugzeugen bis hin zu pinkem statt rotem oder gelbem Rauch der Versorgungskisten erstrahlt die „PUBG“-Karte noch bis Ende 2021 im Blackpink-Design. Ein erster Teaser lieferte schon einen optischen Vorgeschmack auf die ungewöhnliche Kooperation:

Bevor vom 18. August bis zum 07. September auch noch einige Blackpink-Missionen spielbar sein werden, veröffentlicht die K-Pop-Gruppe schon bald die nächste Zusammenarbeit mit einem bekannten Videospiel. Anlässlich ihres fünfjährigen Jubiläums gestaltete die Band eine eigene Insel im Nintendo-Spiel „Animal Crossing“, die am 06. August erscheinen soll.

Celebrating the 5th anniversary of their debut, BLACKPINK Island released!#BLACKPINK Island colored in pink is coming to you.

Are you ready for a trip to BLACKPINK Island?

2021.08.06 Coming Soon#블랙핑크 #BLACKPINK_ISLAND #InYourArea #YG pic.twitter.com/LEaBfVzkfm

