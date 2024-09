Seventeen: Teaser für Mini-Album ist da

Die zwölfte Mini-LP der K-Popband wird SPILL THE FEELS heißen und im Oktober erscheinen. Hier gibt’s erstes Bewegtmaterial.

Die Band an den unterschiedlichsten Locations, schriftliche Hinweise und Phrasen – all das ist Inhalt des frisch veröffentlichten Teasers der K-Popstars von Seventeen.

Mit dem Mini-Clip wollen sie ihr am 14. Oktober erscheinendes Mini-Werk SPILL THE FEELS anteasern. Passend zum LP-Titel heißt es von Jeonghan am Ende des etwas über zwei Minuten langen Videos, in dem auch einige dancige Songpassagen zu hören sind: „Also frage ich mich: Was ist es, was du ausspucken möchtest?“

Teaser ist da, Single noch nicht

Obwohl Fans nun in den Geschmack von ersten neuem Bewegtmaterial kommen, gibt es trotzdem noch keine richtige Single zur Mini-Platte zu hören. Auch das Artwork zur Neuveröffentlichung sowie die Tracklist haben Seventeen bisher nicht bekannt gegeben.

Hier geht’s zum Teaser:

SPILL THE FEELS wird der Nachfolger zum Compilation-Album 17 IS RIGHT HERE, das die Gruppe ebenfalls 2024, zum Anfang des Jahres, herausbrachte.