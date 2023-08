Kanye West: Gibt es bald neue Musik?

Ob es Neues in Form eines Albums, einer EP oder einer Single geben wird, ist aber nicht bekannt.

Gerüchten zufolge soll es bald neue Musik von Rapper und Beat-Bastler Kanye West geben. Schon sein Produzent Fya Man deutete an, dass demnächst neues Material von Ye erscheinen wird. Es wäre das erste seit dem unvollendeten „Donda 2“.

Lange Funkstille von Kanye West nach Antisemitismus-Skandal

Seine Abstinenz von der Musikwelt hatte sich Kanye West selbst eingebrockt. In den vergangenen Monaten fiel der Musiker eher durch seine antisemitischen Ausfälle und seine Verehrung von Adolf Hitler und den Nazis auf, anstatt kreativ tätig zu sein. Die Folge war nicht nur, dass es von Kolleg:innen aus der Musikindustrie Kritik hagelte – auch seine Werbepartner, unter anderem Adidas, nahmen Abstand.

Nun aber soll er sich stärker der Musik gewidmet haben, die wohl bald ihren Weg in die Öffentlichkeit finden soll. Laut „NBC News“ sollen zwei Quellen aus seinem näheren Umfeld die Neuigkeit bestätigt haben. Schon zuvor hatte der Gangsta-Rap-Pionier Ice Cube in einem Interview behauptet, West würde sich „großartig fühlen“ und vorhaben, auf „der anderen Seite“ wieder aufzutauchen – was auch immer das bedeuten mag. Ebenfalls sprach sein langjähriger Produzent Fya Man, der mit ihm einen Grammy für den Song „Hurricane“ gewann, von einer neuen LP. Während einer „Ask Me Anything“-Session auf Reddit, Anfang August, ließ Fya Man verlauten, dass Fans wieder den „alten Ye aber im neuen Gewand“ erwarten dürften.

Kanye Wests aktuelles Album DONDA 2 erschien im Februar 2022. Jedoch brachte der strittige Musiker die Aufnahmen zu keinem Ende, weswegen DONDA 2 nie offiziell herauskam und auch wieder für Unverständnis sorgte. Ob seine neue Arbeit Ye in der Pop-Welt rehabilitieren wird, bleibt abzuwarten. Einen ersten Schritt in diese Richtung tat er Anfang August, als West mit Travis Scott in Rom auftrat – seine erste Live-Performance seit dem Antisemitismus-Skandal.