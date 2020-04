Das wird Dich auch interessieren





Kanye West hat große Pläne für die nächste Zeit. Das merkt man dem US-Rapper bei dem ausführlichen Interview mit der Zeitschrift „GQ“ an, bei dem er über neue Musik, seine religiöse Gemeinde, eine weitere Yeezy-Kollektion, seine Freundschaft zu dem im Januar verstorbenen Basketballstar Kobe Bryant und die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA erzählt. Und puh, was hat sich West wieder um Kopf und Kragen geredet.

Bei dem ausführlichen Gespräch mit der „GQ“ schreckt der Rapper nicht davor zurück, sich klar in Bezug auf die diesjährigen US-Wahlen zu positionieren. Obwohl er es im Interview vermeidet, den Namen Donald Trump ausdrücklich zu nennen, wird schnell klar, dass er weiterhin ein stolzer Teil der Trump-Anhängerschaft bleibt. So sagt er während der Unterhaltung mit dem Magazin: „Dieses Mal stimme ich definitiv ab. Und wir wissen alle, wen ich wählen werde.“ Er fügt hinzu: „Und ich lasse mir von den Menschen um mich herum nicht sagen, dass meine Karriere zu Ende ist. Denn ratet mal: Ich bin noch immer hier! „Jesus Is King“ war die Nr. 1!“ Ein weiterer Grund für Kanye West, Trump zu unterstützen, sind seine persönlichen Pläne: „Ich kaufe Immobilien. Es ist heute besser als zu Obamas Amtszeit.“

Daraufhin geht Kanye West auf den Rassismus ein, der in den USA nach wie vor vorherrscht: „Einer von drei Afroamerikanern wird versklavt,“ so der Rapper. „Die moderne Massenverfolgung liegt direkt vor unseren Augen, doch wenn ich auch nur das Wort „Sklaverei“ verwende, werde ich behandelt wie ein Weißer, der über Sklaverei spricht.“ Was er noch zum Thema Diskrimierung zu sagen hat? „’George Bush kümmert sich nicht um Schwarze‘ ist eine Opferaussage. Diese weiße Person hat nichts für uns getan – das liegt an der Opfermentalität. Jeden Tag muss ich in den Spiegel schauen, als wäre ich Robert De Niro, und mir sagen: ‚Du bist kein Sklave‘. So freimütig wie ich bin und in welcher Position ich mich befinde, muss ich mir das sagen.“