ZDF-Gerücht: Kaulitz-Brüder sollen „Wetten, dass..?“ moderieren

Die Tokio-Hotel-Zwillinge könnten die Neuauflage ab Dezember moderieren. Was ist da dran?

Zurzeit machen Gerüchte die Runde, dass sich beim ZDF Neues rund um die Kultsendung „Wetten, dass..?“ anbahnt. So soll eine Neuauflage der Show mit einem frischen Moderationsduo geplant sein – und zwar mit den Tokio-Hotel-Brüdern Bill und Tom Kaulitz. Wie viel Wahrheit ist hier im Spiel?

Wer sagt was?

Am Montag, den 19. Januar 2026, hatte das ZDF eine Zusammenarbeit mit den Zwillingen angekündigt. Gegen späten Abend am selben Tag berichtete dann der Branchendienst „DWDL“, dass es sich dabei um die Neuauflage der Wett-Show handelt.

Zudem wurden bereits Details zu den Spekulationen veröffentlicht: Die Geschwister sollen die Samstagabendshow zum ersten Mal zur Primetime am 05. Dezember 2026 moderieren – gut drei Jahre nach dem Abschied von Showmaster Thomas Gottschalk.

Die Ankündigung bezüglich der Zusammenarbeit mit den Brüdern machte der Sender über Instagram publik. Unter einem Bild der beiden hieß es: „Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?“

Hier zur Instagram-Ankündigung:

Bill Kaulitz äußerte sich geheimnisvoll

Bill Kaulitz kommentierte den Beitrag zwar, hielt sich dabei aber bedeckt. „Ich sag nichts, dabei kann ich doch so schwer Geheimnisse für mich behalten“, ließ der 36-Jährige unter dem Post verlauten.

Aus ihren Ambitionen, die bei Fans beliebte Sendung zu moderieren, machten die beiden bereits in der Vergangenheit keinen Hehl. Im Jahr 2023, unmittelbar nach dem Ausscheiden von Thomas Gottschalk, zeigten sie sich sowohl in ihrer Netflix-Show „Kaulitz & Kaulitz“ als auch in ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ interessiert. Mit dem TV- und Seriengeschäft kennen sie sich bereits aus: Ihre Reality-Serie läuft erfolgreich und hat sich unter Fans einen gewissen Kultstatus erarbeitet. In dieser zeigen die Zwillinge mehr von ihrem Alltag, von ihren Sorgen, Gedanken und Freuden.

Womöglich neues Konzept für „Wetten, dass..?“

Dass bei der TV-Show alles beim Alten bleibt, ist unwahrscheinlich. Die Kaulitz-Twins sprachen bereits im Jahr 2025 darüber, ein komplett neues Konzept ausarbeiten zu wollen: „Bis dahin wird viel passieren, wir werden vieles ändern, wir setzen uns mit dem ZDF zusammen“, so zum Beispiel Tom Kaulitz. Es bleibt also abzuwarten, ob das Duo den Show-Klassiker revolutionieren wird. Sollten sich die Spekulationen in der kommenden Zeit bestätigen, können sich in Nostalgie schwelgende Fans auf neuen Stoff der Sendung freuen.

Rückblick: Legendäre „Wetten, dass..?“-Momente

Frank Stiller und seine Papierflieger-Wetten: Mehrfach trat der „Papierflieger-Papst“ mit spektakulären Rekorden an – unter anderem mit extrem langen Flugzeiten. Er steht sinnbildlich für den klassischen, skurrilen Wetten-Geist der Sendung.

Michael Jacksons Auftritt (1995): Michael Jackson erschien überraschend in der Sendung, stellte einen wohltätigen Zweck vor und sorgte für internationales Aufsehen. Ein Ritterschlag für die Show.

Die Baggerwette mit Kindern (1999, „Baggerfahren nach Gehör“): Ein Kandidat erkannte allein am Motorengeräusch, welcher von mehreren Baggern bewegt wurde – gesteigert durch Kinder, die zusätzliche Geräusche machten. Absurd!

