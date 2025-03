Bill Kaulitz: Hat Marc Eggers ihn betrogen?

Champagner-Auftritt in Köln! Tokio Hotel feiern auf dem CSD

Monatelang ließen Musiker Bill Kaulitz und YouTuber Marc Eggers ihre Fans rätseln: Läuft da was? Weniger rätselhaft kommt hingegen eine Andeutung des Tokio-Hotel-Sängers nach der Trennung daher.

Kein Glück in der Liebe

Im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, den Bill Kaulitz zusammen mit Zwillingsbruder und Bandkollegen Tom Kaulitz führt, machte der Frontmann ein persönliches Geständnis. „Ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen, in jeder“, gab er an. Sein Bruder beschrieb die traurige Aussage humorvoll als einseitig offene Beziehung, von der Bill nichts gewusst habe. Der sagte dazu: „Das ist das eben, glaube ich, das Schmerzhafteste, dass ich nie die Entscheidung getroffen habe, sondern mir die immer abgenommen wurde.“ Im Nachhinein habe er jeweils herausgefunden, dass er „betrogen“ und „beschissen“ wurde.

Bill Kaulitz tief verletzt

Wenn sämtliche Ex-Partner des Musikers nicht ehrlich zu ihm waren, schließt das wohl auch Marc Eggers mit ein. Genauer wurde Bill Kaulitz in seinen Andeutungen jedoch nicht. Die Internet-Persönlichkeit war allerdings die erste wirklich öffentliche Beziehung des Musikers. Zuvor hatte Kaulitz sein Beziehungsleben weitestgehend privat gehalten. Darüber sprechen tut er hingegen offen: Sowohl im Podcast der Tokio-Hotel-Zwillinge (seit 2021) als auch in der Reality-TV-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ (2024) ist sein Liebesleben immer wieder Thema. Sein neuestes Fazit: „Das ist bei mir eine offene Wunde, die ich, glaube ich, auch mal heilen müsste.“ Tom Kaulitz geht es dagegen gesetzter an: Der Gitarrist ist seit 2019 mit Model Heidi Klum verheiratet.

Vielleicht ist ja der anhaltende Erfolg der einstigen Teenie-Band ein Trost für den Musiker. Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Co. haben bereits eine Tour für 2026 angekündigt, die sie als ihr „bisher größtes Live-Erlebnis“ betitelten. Tokio Hotel werden sieben Termine in Deutschland spielen und im November in Hamburg, Frankfurt, Berlin, Nürnberg, Leipzig, München und Düsseldorf auf der Bühne stehen. Der Vorverkauf für die Termine hat bereits Mitte März begonnen.