„Kaulitz & Kaulitz“: Der Starttermin der neuen Staffel steht fest

Tom und Bill Kaulitz geben diesen Sommer wieder Einblicke in ihr Leben. Am 17. Juni erscheint die zweite Staffel ihrer Reality-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ auf Netflix.

Die „Lieblings-Mäuse“ sind wieder zurück

Auf Instagram postete der Streamingdienst bereits ein Video, in dem die beiden Tokio-Hotel-Mitglieder die neuen Folgen ankündigen. Außerdem wurde mitgeteilt, dass die zweite Staffel der „Lieblings-Mäuse“ wieder zurück in ihr „aufregendes Leben zwischen Hollywood Hills und deutscher Heimat“ führt. Weiter heißt es Netflix zufolge: „Dieses Mal ziehen dunkle Wolken im Paradies auf. Wasserschaden und Liebeskummer, Geschwisterzoff und Konzertabsage – die Brüder stehen vor manchen Herausforderungen. Aber: The Show Must Go on!“

Die erste Staffel, die im Juni 2024 auf Netflix startete, hat sich schnell als Erfolg erwiesen. Die Serie, die die Kaulitz-Zwillinge über einen Zeitraum von acht Monaten begleitet, erreichte sofort den ersten Platz in den deutschen Netflix-Charts und konnte sich seither konstant in den Top Ten halten. In der Doku wurden die beiden Musiker in ihrem Alltag begleitet. Zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tourbus-Abenteuern, Partys und persönlichen Dramen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Deutschlandtournee mit Tokio Hotel

Auch musikalisch sind Tom und Bill Kaulitz bald wieder unterwegs. Tokio Hotel kommen im Herbst 2026 auf Deutschlandtournee. Es wurden Konzerte in Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin, Nürnberg, Leipzig, München und Düsseldorf angekündigt.

Die Band selber erklärte diesbezüglich: „Wir haben in den letzten Jahren unvergessliche Konzerte gespielt, aber diesmal heben wir alles auf ein neues Level. Das Bühnenbild, die Produktion und die Setlist. Alles wird außergewöhnlich!“