KC Rebell signt ersten Künstler für Rebell Army

Popkolumne, Folge 117

Schweighöfer und das Ende der Pandemie: Linus Volkmanns Popwoche im Überblick (und am Limit)

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „Ich glaube, ich muss cornern“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Die Zeilen zur Kalenderwoche 22 können dabei direkt in den Bierhelm diktiert werden - denn Pandemie scheint ja over, oder? Es geht ansonsten um Zombies, Finna, Antilopen Gang, Fortuna Ehrenfeld, Tour D’Amour und einiges mehr.