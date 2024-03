KC Rebell enthüllt sein Bitcoin-Vermögen

Der Deutschrapper zeigt in einem Livestream, wie viel Geld er mit der Kryptowährung gemacht hat.

Der Kryptowährung-Trend macht auch vor Deutschrap nicht Halt: Money Boy und Raf Camora sprachen bereits öffentlich über ihre Investitionen in Bitcoin. Jetzt gab auch KC Rebell bekannt, wie viel er damit bisher verdienen konnte.

Viel investieren, viel gewinnen?

Bereits vor einigen Jahren legte der Rapper in dem Kryptomarkt eine erhebliche Summe an. 2021 machte er öffentlich, dass er 300.000 Euro in Währungen wie Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Ethereum, Cardano (ADA), Tron (TRX) und Binance Coin (BNB) investiert hatte.

Drei Jahre später enthüllte er nun in einem Livestream, wie erfolgreich sein Engagement diesbezüglich war und wie hoch die Summe inzwischen angestiegen ist.

Von 300.000 Euro auf über 900.000 Euro

In dem Stream zeigte er seinen Zuschauer:innen seinen Account der Trading-Plattform eToro, in welchem zu sehen war, dass aus den selbst eingebrachten 300.000 Euro mittlerweile 905.000 Euro geworden sind. Durch den anhaltenden Anstieg des Bitcoin-Preises konnte er also enorme Gewinne erzielen. Allein am Tag des Livestreams hat er wohl durch einen Anstieg von einem Prozent fast 10.000 Euro dazugewonnen.