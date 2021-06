Argonautiks bringen Berliner Untergrund-Rap zurück – „Paroli Pop“ (Musikvideo)

Timmy Tales und Paul Uschta aka Argonautiks haben keine Lust auf hochglanzpolierte Bilderwelten aus der HipHop-High Society. Stattdessen liefern die beiden Rapper aus Teltow Stadt einen Lagebericht aus dem Leben „da unten“. Mit „Paroli Pop“ liefern sie den Titelsong zu ihrem kommenden Album.

Argonautiks sind Außenseiter fürs Leben

Gleich zu Beginn von „Paroli Pop“ machen die beiden Rapper klar, dass sie keinen Wert auf „Kommunikation mit Posern“ legen. Ihre Außenseiterposition innerhalb der Deutschrap-Szene machten Argonautiks im Laufe ihrer mittlerweile zehn Jahre andauernden musikalischen Laufbahn immer wieder deutlich. Stattdessen haben sie mit ihrem Stil, der sich sowohl am Berliner Untergrund-Rap der 2000er als auch am amerikanischen Südstaaten-Sound orientiert, eine Nische gefunden, die immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zum Deutschrap-Mainstream und den bekannten Modus-Mio-Playlisten liefern sie damit eine erfrischende Alternative. Für den Klangteppich zu „Paroli Pop“ zeigt sich Hausproduzent Donnie Bombay verantwortlich. Letzterer drehte auch zusammen mit Emma Weh das Musikvideo.

Komm wir drehen eine Runde, die Wolken hängen tief/ Pass auf, denn hier unten, gibt es viel zu verlieren/

Fast jedes Jahr ein Album

Aktuell sind Argonautiks, die zwischenzeitlich fast von der Bildfläche verschwanden, besonders umtriebig, was ihren musikalischen Output betrifft. So veröffentlichten sie seit 2017, dem Jahr in dem auch ihr Debütalbum AUS DEM LEBEN erschien, fast jedes Jahr ein Album. Insbesondere ihre Platte TRAUBEN ÜBER GOLD aus dem vergangenen Jahr traf innerhalb der Szene auf reichlich positive Resonanz. Dieses Jahr wollen sie mit ihrem Album PAROLI POP, das am 25. Juni 2021 erscheint, musikalisch und inhaltlich noch einen daraufsetzen.