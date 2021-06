Shirin David kündigt ihr zweites Album B*TCHES BRAUCHEN RAP an

Foto: Getty Images, Tristar Media. All rights reserved.

Nachdem Shirin David im Mai mit „Ich darf das“ die erste Single-Auskopplung ihres kommenden zweiten Albums veröffentlicht hat, verrät sie nun in ihrem neusten YouTube-Video den offiziellen Titel und das Veröffentlichungsdatum von B*TCHES BRAUCHEN RAP. Außerdem kündigte die 26-Jährige dabei auch ihre zweite Single „Lieben wir“ für den 25. Juni an.

Erste offizielle Informationen zum zweiten Album

Am Mittwoch veröffentlichte die Rapperin ein YouTube-Video auf ihrem Kanal und gab den langersehnten Titel und das Erscheinungsdatum ihres zweiten Albums bekannt. B*TCHES BRAUCHEN RAP soll am 3. September erscheinen und ist ab jetzt vorbestellbar. Dabei erklärte die gebürtige Hamburgerin, dass es sowohl eine Deluxe Box als auch eine Premium Deluxe Box geben werde. Den Inhalt dazu verrät sie zwar nicht, erklärte aber in ihren zukünftigen Videos, ein Unboxing zeigen zu wollen.

Doch damit nicht genug: Neben Infos zum kommenden Album spricht Shirin David in dem Video auch über ihre zweite Single-Auskopplung. Diese trägt den Titel „Lieben wir“ und soll samt Musikvideo am 25. Juni 2021 veröffentlicht werden. Dazu lässt die Deutschrapperin durchscheinen, dass das Video noch nicht abgedreht ist und sie aufgrund ihres gebrochenen Fußes auch selbst gespannt auf den Verlauf und das Ergebnis sei.

Gerüchte über häusliche Gewalt wurden aufgeklärt

Die „Gib ihm“-Rapperin räumt zudem mit einem Gerücht auf, das ihre Fans seit ihrem „Dirtea“-YouTube-Video beschäftigte. In diesem gab es eine Szene, in der David im Auto über ihr Eistee-Projekt spricht. Während ihrer Erläuterungen gestikulierte sie mit ihren Händen und machte ein Handzeichen, das als geheimes Zeichen von Opfern häuslicher Gewalt gilt. Daraufhin versuchten ihre Fans herauszufinden, ob es der Rapperin gut geht. Sie klärte nun auf: Es handelte sich bei dem Handzeichen um ein Versehen und habe keine Bedeutung gehabt. Sie bestätigte, dass es ihr gute geht und blendete dabei eine Nummer ein, an die sich betroffene Personen wenden könnten.

2019 veröffentlichte Shirin David ihr Debütalbum SUPERSIZE und erzielte damit großen Erfolg. Ihre erste Single-Auskopplung „Gib ihm“ erlangte, wie die Rapperin ebenfalls in dem aktuellen Video preisgab, mittlerweile Platin-Status.