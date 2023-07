Jamie Foxx zeigt sich erstmals seit Krankenhausaufenthalt in Öffentlichkeit

Wieder fit? Der Schauspieler wurde auf einer Yacht gesichtet.

Schauspieler Jamie Foxx („Django Unchained“) wurde erstmals seit seinem längeren Krankenhausaufenthalt wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Im April 2023 gab seine Familie bekannt, dass sich Foxx wegen eines „medizinischen Notfalls“ in Behandlung befinden würde. In der US-Metropole Chicago zeigte er sich jetzt aber wieder bei anscheinend bester Gesundheit.

Das US-Portal „TMZ“ veröffentlichte Bildmaterial, auf dem der Oscar-Preisträger an Bord einer Yacht auf dem Chicago River zu sehen ist. Foxx wirkt in dem 19-sekündigen Video fit und winkte sogar Fans am Ufer sowie auf anderen Booten zu. Weiterhin soll der 55-Jährige am Samstag (8. Juli) in der Stadt im Norden der USA unterwegs gewesen sein.

Unklar ist weiterhin, warum Jamie Foxx sich im Frühjahr in Behandlung geben musste. Seine Familie sprach in den sozialen Medien nur davon, dass es sich wohl um gravierende Gründe handele und Fans „für Jamie beten“ sollten. Im Mai jedoch gab seine Tochter Corinne Foxx Entwarnung. Ihr Vater habe das Krankenhaus schon vor Wochen verlassen und sei auf dem Weg der Besserung.

Welche Auswirkungen Foxx‘ Gesundheitsstatus auf seine schon lange geplante Drama-Serie über den Boxer Mike Tyson hat, ist ebenfalls unbekannt.