„Kevin – Allein zu Haus“ ist gleich aus mehreren Gründen ganz zu Recht ein TV-Klassiker und kein unwichtiger Moment für das Mainstream-Kino. Vor allem spricht er allen aus der Seele, die mit vielen Geschwistern aufwuchsen und die Feiertage deswegen mit einer Extraportion Hektik verbinden. Gleichzeitig erzählt Kevins (gespielt von Macaulay Culkin) kleines Abenteuer aber auch vom Wert der Familie.

Für Drehbuchautor John Hughes war es nach „Sixteen Candles“, „The Breakfast Club“ und „Ferris macht blau“ einer der letzten Filme seiner Karriere, die sich derart ins kollektive Gedächtnis einbrannten. Und während Hughes die Karriereleiter langsam aber sich herabstieg, nahm Regisseur Chris Columbus gerade erst Anlauf. Mit „Kevin – Allein zu Haus“ als erst dritten Spielfilm seiner Karriere übersprang er gleich mehrere Sprossen. Es folgten (wenn auch nicht immer bei den Kritiker*innen beliebte) Hits wie „Mrs. Doubtfire“, „Nine Months“ und die ersten beiden Filme der „Harry Potter“-Reihe.

Das Team hat auf der Leinwand und an der Kinokasse gut funktioniert. Deshalb wundert es auch kaum, dass Kevin zwei Jahre nach „Allein zu Haus“ mit „Allein in New York“ in der Großstadt vergessen wird. Der Nachfolger irritiert heute nicht nur mit einer dem Vorgänger nahezu identischen Formel, sondern vor allem mit dem Cameo-Auftritt Donald Trumps.

