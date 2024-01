„Kevin – Allein zu Haus“-Star Devin Ratray musste ins Krankenhaus

Durch den Klinikaufenthalt musste seine Gerichtsverhandlung wegen häuslicher Gewalt verschoben werden.

Devin Ratray, bekannt durch seine Rolle als Buzz McCallister in „Kevin – Allein zu Haus“, hätte eigentlich am Montag, dem 22. Januar, wegen einer Anklage aufgrund von häuslicher Gewalt vor Gericht erscheinen sollen. Der Prozess musste kurzfristig verschoben werden, da der Schauspieler aufgrund seines kritischen, gesundheitlichen Zustandes in eine Klinik eingeliefert wurde.

Nach Behandlung wieder Zuhause

Ein nicht weiter benanntes Familienmitglied des 47-Jährigen gab gegenüber „TMZ“ bekannt, dass Ratray in einem New Yorker Krankenhaus behandelt wurde, nun aber wieder Zuhause sei und sich dort auf ärztliche Anweisung erholen würde. Details zu Dauer und dem konkreten Grund der stationären Behandlung sind nicht bekannt. Aus den Gerichtsunterlagen geht lediglich hervor, dass sich Devin Ratray während seines medizinischen Notfalls außer Landes befand.

Prozessverzögerung wegen Krankenhausaufenthalt

Der Krankenhausaufenthalt führte dazu, dass der Gerichtsprozess im US-Bundesstaat Oklahoma auf Februar 2024 verschoben wurde. Der Grund für die Verhandlung: Ratray soll im Dezember 2021 seine damalige Lebensgefährtin unter Alkoholeinfluss angegriffen haben. Nach der Attacke wurde er vorübergehend festgenommen. Eine Klage wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung folgte. Nach Zahlung einer Kaution von rund 23.ooo Euro wurde er zunächst freigelassen. Der Mime streitet die Tat ab.