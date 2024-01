Khruangbin teilen Single „A Love International“ und kündigen Album an

Die neue Platte, A LA SALA , wird am 05. April erscheinen. Hört hier in die Single-Auskopplung rein.

Vier Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums LATE NIGHT TALES: KHRUANGBIN meldet sich die US-amerikanische Band Khruangbin mit der Ankündigung ihrer vierten Platte, A LA SALA, zurück. Diese erscheint am 05. April und soll als eine Art nachdenkliches Puzzle ihrer Vergangenheit daherkommen. Die erste Single-Auskopplung, „A Love International“, haben sie jetzt bereits inklusive Musikvideo herausgebracht.

Via Instagram haben Khruangbin das minimalistische Cover der Platte, gepaart mit der Bildunterschrift A LA SALA, geteilt.

Instagram-Beitrag von Khruangbin:

Was uns auf A LA SALA erwartet

Khruangbin werden uns darauf mit zwölf neuen Songs versorgen, die aus Bausteinen ihrer Vergangenheit entsprungen sind, so ihre Erklärung via Pressemitteilung. Über die Zeit sammelten sich wohl bei ihnen zahlreiche Memos an, die im Studio, auf Reisen oder auch dem Alltag entstanden. Aus diesen bastelte das Quartett dann ihr neues Album zusammen.

„A Love International“ mit Musikvideo von Scott Dungate

Wer sich die Wartezeit bis zum Release mit einem Vorgeschmack versüßen möchte, kann jetzt schon in „A Love International“ reinhören – der ersten Single von A LA SALA. Der Track fängt den Grundgedanken der LP ein und kommt mit wehmütigem Gesang und einem starken Einsatz aus Bass und Gitarre daher.

Das Musikvideo von Scott Dungate gibt es auch direkt dazu. Dieses erzählt die Geschichte eines mit Leichtigkeit erfüllten Tages von Kindern und Jugendlichen am Meer.

Schaut hier in den Clip rein:

Tracklist: