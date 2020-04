Khruangbin kündigen neues Album an und teilen erste Single

Das wird Dich auch interessieren





Fühlt Euch Disco! Die Vorabsingle „Time (You and I)“ zum vierten Album vom texanischen Trio Khruangbin ist genau die Portion gute Laune, die wir zwischen den ganzen Corona-News gebrauchen können. Erst einmal müssen wir uns auch mit diesem Stück begnügen, bevor am 26. Juni 2020 dann das komplette Album erscheint. Es wird MORDECHAI heißen und bei Dead Oceans veröffentlicht.

In dem Video zur Single spazieren die Comedians Stephen K. Amos und Lunda Anele-Skosana durch ganz London, um hier und da Sandburgen aufzustellen.

Hier geht’s zu „Time (You and I)“:

Anfang des Jahres hatte sich die in Houston wohnhafte Band bereits mit ihrer Zusammenarbeit mit Leon Bridges hervorgetan. Gemeinsam brachten sie im Februar die EP TEXAS SUN heraus. Und dabei wurde wieder deutlich: Atmosphärisch-entspannte Gitarrenlicks und funkige Basslines hat die vom Thai-Funk inspirierte Gruppe echt drauf. Auf ihrer neuen Platte haben die bisher als Instrumental-Band agierenden Khruangbin nun umso mehr den Gesang für sich entdeckt, was die Musik nur noch emotionaler macht.

So sieht MORDECHAI aus:

Die Tracklist:

01. „First Class“

02. „Time (You and I)“

03. „Connaissais de Face“

04. „Father Bird, Mother Bird“

05. „If There is No Question“

06. „Pelota“

07. „One to Remember“

08. „Dearest Alfred“

09. „So We Won’t Forget“

10. „Shida“

MORDECHAI ist Album Nummer 4 der Band, die aus Laura Lee Ochoa am Bass, Mark Speer an der Gitarre und Donald „DJ“ Johnson am Schlagzeug besteht. Der komplizierte Thai-Name Khruangbin lässt sich mit Turbine übersetzen. Das wiederum lässt zwar keine Schlüsse auf den Sound der drei Musiker*innen ziehen – schließlich handelt es sich hier nicht um energiegeladenen, lauten Metal, was schon eher der Kraft einer Turbine entsprechen würde, sondern um psychedelisch-verspielten Rock –, aber doch auf die für unsere Längengrade obskuren musikalischen Vorlieben.