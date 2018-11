Khruangbin kommen wieder auf Deutschland-Tour – Ticket-Vorverkauf hat begonnen

Hinter Khruangbin verbergen sich Sängerin und Bassistin Laura Lee, Gitarrist Mark Speer sowie Drummer Donald Johnson. Dass man eigentlich gar nicht anders kann, als sich in die sphärische Weltmusik mit Einflüssen aus dem Surf-Sound, Thai-Funk, Soul und orientalischen Klangwelten zu verknallen, haben wir Euch bereits mehrfach nahe gelegt.

Weil der entspannte Sound von Khruangbin live einfach am besten rüberkommt, gehen die drei auch im kommenden Jahr wieder auf Tour. Präsentiert vom Musikexpress (also die Deutschland-Termine).

Khruangbin auf „The Third Room Tour 2019“ – die Europa-Termine:

Am 27. Januar 2019 treten Khruangbin in Frankfurt auf, am 4. Februar 2019 in Leipzig. Der Vorverkauf hat am Donnerstag begonnen.