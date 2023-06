André 3000 soll laut Killer Mike an neuem Album arbeiten

André 3000 habe Killer Mike schon einige neue Songs vorgespielt. Wann diese erscheinen könnten, bleibt unklar.

Killer Mike war am Dienstag (20. Juni) bei der Sendung „Sway In The Morning“ zu Gast, um unter anderem über sein neues Album MICHAEL zu reden. Im Zuge des Gesprächs hat der aus Atlanta stammende Rapper angedeutet, das André 3000 ein neues Album in den Startlöchern haben könnte.

Die beiden verbindet eine gemeinsame Vergangenheit: Sie sind Teil des Künstler-Kollektivs Dungeon Family. OutKast, das Rap-Duo bestehend aus André 3000 und Big Boi, haben Mike dabei geholfen, seine Karriere ins Rollen zu bringen. Auf dem MICHAEL-Track „SCIENTISTS & ENGINEERS“ ist „Dre“ neben Future und Eryn Allen Kane auch als Feature-Gast vertreten.

André 3000s Feature auf Killer Mikes neuer Platte

Auf die Frage, wie das Feature mit „Three Stacks“ zustande kam, antwortete Killer Mike: „Ich habe ihn angerufen, um das Album [MICHAEL] mit ihm zu hören. Es ist mir wichtig, dass er und Big [Boi] die Sachen mögen, die ich mache.“ André habe ihn schließlich zu sich nach Hause eingeladen, wo der OutKast-Rapper ihm „neun oder zehn neue Songs“ vorspielte. Er habe Killer Mike dann aufgefordert, sich etwas „auszusuchen, das ihm gefällt“ und damit zu arbeiten. „Während des letzten Jahrzehnts habe ich ihm immer wieder Lieder von mir […] geschickt. Er sagte immer: ‚Man, die Scheiße ist wirklich gut, aber ich habe zur Zeit keine Lust, zu rappen’“, fuhr Mike fort. Umso größer war die Freude, als André ihm nicht einen, sondern gleich zwei Parts von ihm gab. Den einen gibt es aktuell auf „SCIENTISTS & ENGINEERS“ zu hören, für den anderen müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. „Wir haben einen weiteren krassen Track zusammen, der bald rauskommt“, erklärte der 48-Jährige.

Sway Calloway, Host der Sendung, las zwischen den Zeilen und sagte semi-scherzhaft: „So wie ich das höre, hat Dre ein Album in der Pipeline“. Killer Mike bejahte und fügte kurz darauf hinzu: „Ich glaube, wir fliegen in ein paar Wochen hin, um es zu hören“. André 3000 selbst hat die Gerüchte bislang weder bestätigt noch dementiert.

