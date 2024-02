Jack Antonoff: „Kanye West muss die Windel gewechselt werden“

Der Produzent und Sänger erklärt, was Taylor Swift mit seiner Abneigung zu West zu tun hat.

Dass Jack Antonoff kein besonders großer Fan von Rapper Kanye West ist, hat er wohl nie wirklich verheimlicht. Jetzt hat der Produzent und Bleachers-Sänger erneut gegen den Musiker ausgeteilt, indem er ihn mit einem Baby vergleicht, das eine neue Windel benötigt.

Die „Shake If Off“-Sängerin Taylor Swift ist daran – wenn auch unfreiwillig – nicht ganz unschuldig. Sie und West fielen schon häufig durch öffentliche Auseinandersetzungen auf – für Antonoff ein klarer Grund, sich zu seiner Kollegin zu bekennen und ebenfalls gegen den 46-Jährigen zu schießen.

„Ich bin manchmal eine kleine Bitch“

In einem Interview mit der „Los Angeles Times“ erzählte der Künstler, der in der Vergangenheit mit Artists wie Lana Del Rey und The 1975 zusammengearbeitet hat, wie loyal er zu Swift steht: „Ich bin manchmal eine kleine Bitch. Aber wenn du es auf meine Freundin Taylor abgesehen hast, bist du für mich erledigt.“ Er verstehe ebenso nicht, wie Menschen die Künstlerin überhaupt für Dinge wie ihr Songwriting kritisieren können und sagte: „Es ist, als würde man den Glauben eines Menschen an Gott infrage stellen. Das machst du einfach nicht.“

Bei der Rede über Kritiker:innen von Swift kam Jack Antonoff schnell auf Kanye West, der Swift in der Vergangenheit schon häufig gedisst hat und sie kleiner reden wollte. Der 1989-(TAYLOR’S VERSION)-Produzent hatte klare Worte für ihn parat: „Kanye West muss so dringend mal die Windel gewechselt werden.“

Arbeiten mit Kanye West? Nicht für Antonoff!

Auf diese Äußerung entgegnete sein Interviewpartner mit der Frage, ob er jemals Bedenken habe, einen „bekannten Musiker, mit dem er vielleicht eines Tages zusammenarbeiten möchte“, zu verunglimpfen. Für Antonoff ein klares „Nein“. „Es ist lange her, dass ich Kanyes Anruf angenommen hätte. Mir ist so unglaublich langweilig, wenn jemand nicht mehr das Zeug zu etwas hat und deshalb woanders hingeht, nur um zu schockieren. Es ist einfach eine bemerkenswerte Platzverschwendung“, sagte er abschließend.