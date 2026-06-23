999 live in München

„Passend benannt nach der Telefonnummer der Feuerwehr und ein bisschen zu grell, zu derb, zu stürmisch, zu laut und brutal: Nick Cash und seine Papageien-Truppe war so etwas wie die Comic-Version der Revolte, die andererseits mehr reales Kleinholz hinterließ als die meisten ihrer Kollegen und sich dann mit der missverständlich iroinischen Single „Homicide“ selbst ein […]