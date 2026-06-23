999 live in Wien

15 Millionen Songs per Mausklick. Überall und für wenig Geld. Cloud-basierte Musikdienste wie Spotify verändern den Wert der Ware Musik nachhaltig. Eine Bestandsaufnahme. Es werden sich nicht mehr alle daran erinnern, aber in den 90er-Jahren kostete ein Popsong manchmal ziemlich genau 16,99 Mark. Das war der Preis, den man in den Filialen der Schallplattenladenkette WOM […]
In den USA ist das einstige Sinnbild für illegale Musikdownloads schon lange mit einem kommerziellen Shop am Start. Und seit Dezember können nun auch die Deutschen wieder „napstern“ was das Zeug hält – vorausgesetzt, sie akzeptieren eine der drei folgenden Bezahlvarianten: 1. „Music-Flatrate“ – für monatlich 9,99 Euro kann unbegrenzt auf das Repertoire der immerhin […]
„Passend benannt nach der Telefonnummer der Feuerwehr und ein bisschen zu grell, zu derb, zu stürmisch, zu laut und brutal: Nick Cash und seine Papageien-Truppe war so etwas wie die Comic-Version der Revolte, die andererseits mehr reales Kleinholz hinterließ als die meisten ihrer Kollegen und sich dann mit der missverständlich iroinischen Single „Homicide“ selbst ein […]