Acht Eimer Hühnerherzen live in Bayreuth

Acht Eimer Hühnerherzen, Kaleo Sansaa, Skuff Barbie, Team Scheisse und mehr. In seiner neuen Popwoche führt uns Kolumnist Linus Volkmann durch ein ganzes Jahr unterschiedlichster Live-Konzerte – immer auf der Flucht vor Corona, versteht sich. Ein paar Postkarten aus der Gig-Normalität 2022.
In seiner Popkolumne präsentiert Linus Volkmann High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Hypes, welche Serien lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Folge 14. Mit Zeitumstellung, Greta Thunberg, Acht Eimer Hühnerherzen, einer Metal-Travestie auf Meister Eder – und dem ultimativen Rant gegen Islands Pop-Exportschlager Sigur Rós.