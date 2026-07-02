Die Ärzte live in Dresden

Musik
Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
News
Village-People-Sänger Victor Willis mit 74 Jahren gestorben
splash! Festival 2026: Line-up, Tickets und Anreise nach Ferropolis
Bad Bunny stellt neuen Stadion-Rekord auf
Dieser WM-Schiedsrichter hat jetzt seinen eigenen Techno-Hit
08.04.27
09.04.27
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Hurricane und Southside 2023 mit Die Ärzte, Placebo, Peter Fox & Co.: Erste Headliner bestätigt
Sieben Headliner und zwölf weitere Acts stehen schon fest. Die große Überraschung: Peter Fox steht seit langer Zeit wieder solo auf der Bühne.
Die Ärzte lösten sich 1988 auf Sylt auf: Ein Nachruf, der dann doch nicht endgültig war
Weltreise und Heavy-Metalband: Die Ärzte verrieten dem Musikexpress 1988 ihre Pläne für die Zeit nach der Band-Auflösung, die dann zum Glück doch nicht für die Ewigkeit war.
Top Ten: 10 Chartbeobachtungen – mit Die Ärzte, N.W.A, Motörhead
„Schrei nach Liebe“ von Die Ärzte landet nach 22 Jahren auf Platz 1. Was im vergangenen Monat sonst noch Auffälliges in den Charts dieser Welt geschah? Hier ein Überblick.
Rentner gegen Rechts: Die Goldies covern „Schrei nach Liebe“
Nächste Reaktion auf die „Aktion Arschloch“: ein Seniorenchor covert Die Ärzte. Und plötzlich singen fast zwei Dutzend Rentner „Arschloch!" Arschloch!“.
„Schrei nach Liebe“ steht auf Platz 1 der deutschen Charts
Media Control und GfK bestätigen: Ja, die „Aktion Arschloch“ hat ihr erstes Ziel erreicht. Was dadurch in den Köpfen der Asylkritiker geschieht, ist hingegen leider nicht messbar.
03.07.26
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07.07.26
09.07.26
10.07.26
15.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.