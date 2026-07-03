DJ Krush live in Mannheim

Wer sich Letztes Jahr in das gelassene ZEN verliebt hatte, das der Japaner bewusst der Disharmonie des städtischen Alltags gegenüberstellte, der mag die ungeschminkte Realität auf SHINSOU wie einen Schlag ins Gesicht empfunden haben. Der Produzent verarbeitete hier alle Aspekte der Gegenwart zu einer wahnwitzigen Collage aus dreidimensionalen Soundeffekten, abstrakten Beatkonstruktionen und Sci-Fi-HipHop, die apokalyptisch […]