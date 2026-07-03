DJ Krush live in Fribourg

Wer sich Letztes Jahr in das gelassene ZEN verliebt hatte, das der Japaner bewusst der Disharmonie des städtischen Alltags gegenüberstellte, der mag die ungeschminkte Realität auf SHINSOU wie einen Schlag ins Gesicht empfunden haben. Der Produzent verarbeitete hier alle Aspekte der Gegenwart zu einer wahnwitzigen Collage aus dreidimensionalen Soundeffekten, abstrakten Beatkonstruktionen und Sci-Fi-HipHop, die apokalyptisch […]
Als Anfang der 80er Jahre im Tokioter Yoyogi Park die Breakdance-Szene Japans zu blühen begann, war Hideaki Ishi schon als DJ dabei. Krush Posse nannte er 1987 sein erstes japanisches HipHop-Projekt. Auftritte mit den Dream Warriors und Gang Starr zementierten Ishis internationales Format. Sein Solodebüt „Strictly Turntablized“ enthielt bereits alles, was Krush berühmt machen sollte: […]