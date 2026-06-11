Friedemann Weise live in Schorndorf

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Welches Album, welcher Podcast, welcher 90s-Schrott lohnt sich (nicht). Außerdem klärt sich diesmal endlich die alte Menschheitsfrage: Ist Andrea „Kiwi“ Kiewel eigentlich der Antichrist und der „ZDF-Fernsehgarten“ der Limbus? Sprecht eure Gebete und schaut nicht nach unten: Die neue Popwoche ist da!
Linus Volkmann präsentiert in seiner Popkolumne die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Clips, welche Filme lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Hier Folge 8. Mit Bilderbuch, Lagerfeld, Smoothies und Currywurst. „Der verhasste Klassiker" ist diesmal den Gorillaz gewidmet. Präsentkörbe zur Entschuldigung gehen später raus.