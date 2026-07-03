K.I.Z live in Wien

Musik
Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt
Village-People-Sänger Victor Willis mit 74 Jahren gestorben
News
splash! Festival 2026: Line-up, Tickets und Anreise nach Ferropolis
Bad Bunny stellt neuen Stadion-Rekord auf
19.07.26
„Berlin für Rojava“-Konzert: Ausverkaufte Columbiahalle für Kurdistan
Wut, Solidarität und Musik: Das Benefizkonzert Berlin für Rojava brachte K.I.Z, Pashanim und Koma Berxwedan zusammen – für Rojava.
10 bedeutsame Protest-Songs der Musikgeschichte
Hier kommen zehn Protestsongs, die noch immer wichtig und aktuell sind.
„Berlin für Rojava“: Paula Hartmann, K.I.Z und mehr auf einer Bühne
K.I.Z, Paula Hartmann, AK Ausserkontrolle – das Benefizkonzert „Berlin für Rojava“ will 100.000 Euro für Nothilfe sammeln. Am 1. Juni in der Columbiahalle.
K.I.Z: „Nur für die Frauen“-Konzert 2026 in Berlin – alle Infos
Am 8. März ist es wieder soweit: K.I.Z liefern eines ihrer bereits berüchtigten „Nur für die Frauen“-Konzerte ab – dieses Mal in der Berliner Uber Arena. Ticket-Infos hier.
K.I.Z: Verschollenes Tape KINGSIZE für 100.000 Euro aufgetaucht
Die allererste LP der Berliner ist auf Reddit entdeckt worden – und wird dort für horrende Summen gehandelt.
06.07.26
07.07.26
09.07.26
12.07.26
15.07.26
16.07.26
17.07.26
18.07.26
21.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.