Leoniden live in Stuttgart

Musik
Olivia Rodrigo veranstaltet Festival mit 100 % weiblichem Line-Up
Haftbefehl zieht sich zurück
News
Sonntag beim Hurricane 2026: Die besten Bilder von Provinz und mehr
Twenty One Pilots und mehr: Die Bilder vom Sonntag beim Southside 2026
Hurricane 2026: Die besten Bilder vom Samstag mit Finch und mehr
30.03.27
31.03.27
02.04.27
03.04.27
07.04.27
Deichbrand Festival 2025: Die besten Bilder von Sonntag
Beim Deichbrand Festival waren auch am Sonntag etliche hochkarätige Acts am Start.
Hurricane 2025: Ziviler Ungehorsam und Mitsingmomente am Freitag
Der Hurricane-Freitag mit Landmvrks, Alligatoah, Kate Nash, Olli Schulz und vielen mehr.
Hurricane 2025: Motionless in White sagen Auftritt ab – Ersatz ist da
Wegen Krankheit abgesagt: Indierock Band Leoniden werden nun den Slot am Freitagabend füllen
Konzerte: Am Freitag kommt es in Berlin und Postdam zum Kampf der Giganten
Am Freitag treten in Berlin und Potsdam auf: John Cale, Lenny Kravitz, Jamie xx, K.I.Z, Lucy Dacus und Leoniden. Man hat die Qual der Wahl.
Interview: Trümmer über „Aus Prinzip gegen das Prinzip“
Die neue Single von Trümmer spielt sehr clever mit Slogans und Zitaten, die mal gut gemeint waren. Wir sprachen mit Sänger und Texter Paul Pötsch über „Aus Prinzip gegen das Prinzip“ und über den Sound des kommenden Albums „Früher war gestern“.
24.06.26
26.06.26
27.06.26
28.06.26
29.06.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.