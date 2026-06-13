Matthias Reim live in Dresden

Platten, für die wir uns heute ein bisschen schämen. Diesmal mit Damn Yankees: Damn Yankees Wer bei uns in der Stadt Schallplatten kaufen wollte, hatte die Wahl zwischen zwei Fachgeschäften. Im einen verkauften Fachkräfte mit lustigen Frisuren und bunten Hemden alles Schöne zwischen Matthias Reim und Lionel Richie. Im anderen gab’s Umsonst-Kaffee und Musik, die […]
Nein, Matthias Reims Akustikplatte war noch nicht das bittere Endprodukt der saft-, blut- und sinnlosen UNPLUGGED-Welle. Jetzt gibt’s tatsächlich „Klassik unplugged“ (das London Philharmonie Orchestra im Dunkeln? Ohne Noten? Ohne Dirigenten?) Selbst ME/Sounds kann da nicht mehr umhin, von Herzen zu empfehlen: Stecker raus! Und zwar aus Fernseher, Radio und CD-Player, sobald wieder einer beweisen […]
Heute hat jeder sein Lieblingswort. Meines heißt LIGHT. Light ist mega-in und always ultra. Für Fraun‘, die sich traun‘, ganz Frau zu sein, für das Beste im Mann, für leichte Mädchen und schwere Jungs, das Modewort der lightenden Angestellten. Ob Zigaretten, Waschmittel, Kaffee oder Hundefutter light, wir sind die Light-tragenden. Gott, wir haben’s nicht leicht, […]
Ausgerechnet der Schlagerffuzzy mit seiner Verdammt-ich-lieb-dich-Masche maßt sich an, über "seriöse" Kollegen aus dem In- und Ausland zu richten? Doch keine Sorge, Matthias Reim, der große Fan von Fischer Z aus Hamburg, ist Profi genug, um sich sein eigenes Urteil über musikalische Masse oder
Klasse zu bilden. Und deshalb wartet er auch mit ziemlich enthusiastischen, bisweilen aber auch recht harschen Expertisen auf.
"Verdammt, ich lieb' dich" war nur die Spitze des Eisbergs. Beflügelt durch den Erfolg von Matthias Reim, versucht sich die deutsche Schlagerzunft an der neuen Kernigkeit. Mit harter Schale und weichem Kern popularisieren sie das, was ihnen Herbert Grönemeyer vorgesungen hat. Drafi Deutscher, der Schrittmacher teutonischer Schlagerkultur, kommentiert die "neue deutsche Emphase".