Matthias Reim live in Hof

Ausgerechnet der Schlagerffuzzy mit seiner Verdammt-ich-lieb-dich-Masche maßt sich an, über "seriöse" Kollegen aus dem In- und Ausland zu richten? Doch keine Sorge, Matthias Reim, der große Fan von Fischer Z aus Hamburg, ist Profi genug, um sich sein eigenes Urteil über musikalische Masse oder Klasse zu bilden. Und deshalb wartet er auch mit ziemlich enthusiastischen, bisweilen aber auch recht harschen Expertisen auf.